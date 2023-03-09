Araştırma: Z Kuşağı Eski Tip Teknolojilerde Zorluk Çekiyor

Z kuşağı, günümüz teknolojileriyle iç içe büyümesi nedeniyle pek çok hayat kurtaran teknoloji hakkında en temel bilgilere dahi sahip olsalar da iş yerlerindeki daha eski teknolojiler konusunda sorun yaşamakta. Uzmanlar, Z kuşağının iş yerlerindeki yazıcı ve tarayıcılarda zorluk yaşadığını belirtiyor.

ABD'nin Virginia Üniversitesi'nden Sarah Dexter, konuya dair yaptığı araştırma kapsamında Z kuşağının eski tip teknolojilerde bilgi ve deneyim eksikliği yaşadığını ve bunun kendilerine zorluk yarattığını belirtti.

"Çocukların bilgi çağında doğduklarına ve tüm bunların onlara sezgisel şekilde geldiğine dair bir efsane var. Fakat bu gerçekçi değil. Daha önceden kendilerine öğretilmemişse bir tarayıcıyı nasıl kullanacaklarını nereden bilecekler?"

Z Kuşağı, Yazıcı ve Tarayıcıların Nasıl Kullanılacağını Bilmiyor

Konuya dair bir dizi şirket de araştırmalara destek oluyor. ABD merkezli bilgi işlem ve yazıcı firması Hewlett-Packard'ın (HP) yaptığı bir araştırmada Z kuşağından her beş kişiden biri iş yerlerinde eski tip teknolojilerden anlamadığı için kendisiyle dalga geçildiğini belirtti.

Z kuşağından birçok çalışan bu teknolojiler hakkında yeterli eğitim almadıklarını belirtirken, Toronto'da yaşayan Max Simon adındaki bir genç "Yazıcı gördüğümde, ‘Aman Allahım' diyorum. Sanki antik çağlardan kalma bir eserle karşılaşmış gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.