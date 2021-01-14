Günde Kaç Kişi Aşılanacak? Kaç Kişiye Aşı Yapılacağı Açıklandı

Günde kaç kişi aşılanacak? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, günde kaç kişinin aşılancağı ile önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de koronavirüse karşı aşı uygulanmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk aşıyı oldu. Ardından aşı sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. Peki günde kaç kişi aşılanacak?

Günde Kaç Kişi Aşılanacak?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Hasan Tezer "Günde 1,5 milyon kişiyi aşılama kapasitemiz var. Ancak 400-500 bin ile başlamayı öngörüyoruz." dedi.

Aşı Sağlık Çalışanlarına Yetecek Mi?

Nagehan Alçı, aşısının sağlık çalışanlarına yetip yetmeyeceğini sordu. Tezer "Tabii. 1 milyon 300 bin sağlık çalışanımız var. Bizim hedefimiz bunun yüzde 80-90’ını aşılamak ancak bütün bu spekülatif haberlerden sonra ne kadarı aşılanmak isteyecek göreceğiz. Oranın yüksek olmasını diliyorum." dedi.

Sonraki aşamanın 65 yaş üstü kişiler olduğunu söyleyen Tezer, "Türkiye’de toplam 8 milyon 65 yaş üzeri vatandaş var, bunların 5 milyonu 75+. Öncelik 75 üzerine verilecek. Tabii gelecek miktar hepsini karşılarsa hepsi aynı paket kapsamında aşılanabilecek. Kronik rahatsızlığı olan, yaşlılıktan ya da başka sağlık sorunları ile evden çıkamayan vatandaşlara aşıları evlerinde yapılacak." açıklamasında bulundu.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer de koronavirüs aşısı oldu.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

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Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.