Güneş Enerjili Uçak Geliştiriliyor: 90 Günden Fazla Havada Kalabiliyor

Amerika Birleşik Devletleri Donanması, güneş enerjili uçak geliştiriyor. Uçağın hem gözetleme hem iletişim görevi üstleneceği ve 90 güne kadar havada kalabileceği bildirildi. Uçağın geliştirilmesi için milyonlarca dolarlık anlaşma imzalandı.

ABD Donanması, yeni bir uçak geliştiriyor. Uçak diğer uçaklardan farklı olarak güneş enerjisini kullanıyor ve bu da ona 90 güne kadar havada kalma olanağı veriyor. New Scientist'in haberine göre uçağın geliştirilmesi için Amerika Birleşik Devletleri merkezli İspanyol havacılık firması olan Skydweller Aero ile 5 milyon dolarlık bir sözleşme imzalandı.

Yeni uçağın Solar Impulse 2 isimli güneş enerjisi ile çalışan, daha gelişmiş bir donanım parçası üzerine inşa edileceği belirtildi. Uçağın ilk versiyonlarından biri 2015 yılında dünyanın etrafında uçmuş olsa da pilotun dinlenme gereksiniminden ötürü uçuş kesintisiz olarak gerçekleştirilememişti.

Uçağın donanma versiyonunda pilot ihtiyacı duyulmuyor. Buna ek olarak uçak daha fazla donanım kurulmasına olanak tanıyor ve havada kalabileceği sürenin ise 90 günden daha fazla olmasını sağlıyor.

Skydweller CEO'su Robert Miller, New Scientist'e yapmış olduğu açıklamada, "Kokpiti çıkardığımız zaman gerçek anlamıyla sürekliliği mümkün kılıyoruz ve yaklaşık olarak 400 kilograma kadar taşıma kapasitesi ekleme olanağı elde ediyoruz" sözlerini kullandı.

Şirketin şu anda aracın otonom uçuş ve kalkış kabiliyetinin de test ettiğini belirten Miller, bütün bunlar test edildikten sonra 90 günün üzerinde havada kalma hedefi ile uzun dayanıklılık denemelerine geçileceğini ifade etti.

Güneş Enerjili Uçak Ne İçin Kullanılacak?

Ek güç artışları için hidrojen yakıt hücreleri ile donatılacak uçağın güneş pilleri ile kaplı 72 m genişliğinde kanatları bulunuyor. Uçağın izleme işlevinin yanı sıra iletişim platformu olarak görev üstlenebilmesi için iletişim ekipmanlarıyla da donatılması planlanıyor.

Güneş enerjisi ile çalışan daha birçok uçak var fakat yeni donanma uçağı, güneş enerjisine sahip diğer birçok uçaktan önemli ölçüde daha ağır ve daha büyük olacağı için alternatiflerinden sıyrılıyor. Şirket, prototip versiyonunun uçuşunun başarılı bir şekilde tamamlanmasının hemen arkasından yeni uçağın yapımına başladı.

ABD Donanması şu an devriye gezen gemileri MQ-4C Triton droneları ile takip ediyor. Bu dronelar 30 saat havada kalması ile biliniyor. Şirketin geliştirdiği uçak ise söz konusu droneların havada kalabileceği süreden 2 kat daha fazla havada kalma olanağı tanıyor.