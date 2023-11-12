Güneş Paneliyle Üretilen Bir Tekne, Sınırsız Menzile Ulaşabiliyor!

Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren Belmont Boatworks isimli şirket, tepesi güneş paneliyle kaplı bir elektrikli tekne üretti. Bu tekne, güneşten yararlandığı süre boyunca sınırsız menzile ulaşabiliyor.

135 Bin Dolar!

ABD'de üretilen tekne, tepesinde bulunan güneş panellerinden 1440 Watt güç elde edebiliyor. 4 adet 360 Watt güneş paneli bulunan tekne 9 km/h hızla seyahat ettiği sürece güneş panelleri ile sorunsuzca ilerleyebiliyor.

Teknenin 14 kWh kapasiteli 4 adet lityum iyon bataryası bulunmasına rağmen havanın bulutsuz olduğu zamanlarda bataryalardaki enerjiye ihtiyaç duymuyor. Bu sayede kıyıdaki elektriğe bağlı kalmak zorunda olmuyor.

Tekne gün ışığı yokken, yani geceleri son hızda (11 km/h) seyahat ederken 39 km menzile, normal seyir hızında ise 72 km menzil sunuyor. Tekneyle 7.5 km/h hıza inildiğinde ise gece menzili 160 km'ye ulaşıyor. Bu da onun gündüz bulutlu havalar dışında sınırsız menzile ulaşabildiğini gösteriyor.

Çatısı güneş panelleriyle kaplı Solar Sal 24 adındaki tekne, 135 bin dolar fiyat etiketine sahip. Biraz pahalı olsa da yenilebilir enerji kaynakları için önemli bir değere sahip.

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