Dünyanın Güneş Enerjisiyle Çalışan İlk Arazi Aracı, Sahra Çölü'nde Yol Aldı!

İnsanoğlu, yeryüzünün en sıcak yerlerine ulaşmayı ve orada yaşamı mümkün kılmayı uzun zamandır deniyor. Bildiğiniz üzere özellikle çöller, insan yaşamı için pek de uygun yerler değil. İnsanların yanından ayrılmayan teknolojik aletlerin işi ise daha zor.

Hollanda’daki Eindhoven Teknoloji Üniversitesi öğrencileri bu konuda harika bir proje gerçekleştirdi. Dünyanın ilk güneş enerjisiyle çalışan arazi aracını Sahra Çölü'ne çıkarmayı başardı. Test sürüşlerini tamamlayan aracın beklenenden daha fazla yol katettiği görüldü.

1000 Kilometre Sürüş Menziline Ulaştı!

Güneş enerjili arazi aracı Stella Terra, Hollanda'daki üniversite öğrencilerinin çalışmalarıyla test sürüşünü gerçekleştirdi. Test sürüşünde 630 kilometre gidebileceği tahmin edilen araç, 1000 kilometre sürüş menziline ulaştı.

1 ton ağırlığındaki Stella Terra, güneşli günlerde normal yolda 710 kilometre, arazide ise 550 kilometre menzile ulaşabilir. Tahminlerin üstünde bir performans sergileyen aracın dünyanın en sıcak çölüne bile ne kadar dayanıklı olduğu kanıtlandı.

Solar Team Eindhoven’ın takım yöneticisi Wisse Bos, arazi aracının büyük otomobil markalarına örnek olmasını diledi: “Stella Terra’nın Land Rover ve BMW gibi otomobil üreticilerine daha sürdürülebilir bir endüstri oluşturmaları için ilham kaynağı olmasını umuyoruz.”

Genellikle güneş enerjisiyle çalışan araçların yüzey alanının sınırlı olmasından kaynaklanan birtakım sorunlar yaşanıyor. Uzun mesafeler için pahalı ve yüksek verimli paneller kullanılması gerekiyor. Sterra Terra, bu sorunlara rağmen başarılı bir iş çıkardı.

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