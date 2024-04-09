Güneş Tutulması Sonrası "Gözlerim Acıyor" Aramaları Zirve Yaptı!

Tam güneş tutulmasının gerçekleşmesinin ardından bugün Google'da "gözlerim acıyor" aramalarında önemli bir artış görüldü.

Bu yılki güneş tutulmasında güneşin gölgesinin manzarasının tadını çıkarmak için insanlar sokaklara döküldü. Güneşe doğrudan bakmanın pek de iyi bir fikir olmadığını söylememize elbette gerek yok ancak bu durum binlerce insanın bunu koruyucu gözlük olmadan yapmasına engel olmadı.

Tutulma esnasında güneşe doğru çıplak gözle bakan pek çok insan, yaşamış oldukları göz problemlerinin kaynağını bulmak için hızla internete girdi ve Google Trends aramalarında konuyla ilgili aramalarda artış yaşandı.

Güneş Tutulmasını Çıplak Gözle İzleyenler İnternete Koştu

Özellikle "gözlerim acıyor", "gözlerim yanıyor" ve "gözlerim neden acıyor" gibi arama terimlerinde önemli bir artış görüldü. İlgili aramaların en çok yapıldığı saatler ise güneş tutulmasından hemen sonrasına işaret ediyor.

Öne çıkan diğer aramalar arasında "güneşe bakabilir miyim", "güneş tutulması ağrısı" ve "güneş tutulması gözlüksüz" yer alıyor. Konu X'te de hızla trend oldu ve en çok konuşulan konular arasında "gözlerim" üst sıralara yerleşti.

Tutulma en çok ABD'yi etkiledi ve aramalar da çoğunlukla ABD civarında gerçekleşti. Bir sonraki tam güneş tutulmasının 2044'te gerçekleşeceği düşünülüyor.

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