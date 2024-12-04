Güney Kore, Her 10 Çalışandan Birinin Robot Olduğu İlk Ülke Oldu!

Uzun yıllardır teknoloji dünyasının ana gündeminden düşmeyen robotlar, her geçen gün hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmaya devam ediyor. Dünyanın pek çok farklı bölgesinde yer alan ülkelerin dev yatırımlar yaptığı bu teknoloji, özellikle iş gücü alanında büyük oranda rol almaya başladı. Öyle ki günümüz robot endüstrisi, teknolojinin liderlerinden Güney Kore'yi adeta fethetmiş durumda.

Gelen son haberlere göre, Uzak Doğu devleti toplam iş gücünde rol alan her 10 çalışandan birinin robot olduğu ilk ülke olarak tarihe geçti. Peki Güney Kore neden robotik alanında böyle bir devrime imza attı?

Güney Kore İş Gücünün Yüzde 10'unu Robotlara Bıraktı

2000'li yıllardan itibaren teknolojik gelişmelere büyük yatırımlar yapmaya başlayan Güney Kore, hızla gelişen robot endüstrisinde de önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı. Ülkedeki robotlar, iş gücünün yüzde 10 kadarını üstlenmeye başladı.

Devletin özellikle robotların büyük bir işsizlik krizine sebebiyet verebileceği söylemlerinin arttığı bu dönemde, iş gücünü robotlara devretmesinin ana nedeni ise ülkedeki düşük doğum oranları. Son yıllarda azalan nüfusunu dengelemeyi hedefleyen Güney Kore'nin, özellikle sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışanları robotlarla değiştirdiği bildiriliyor.

Konu hakkında yayınlanan rapora göre, her 10.000 çalışanın 1.102'sinin robot olduğu Güney Kore bu alanda açık ara farkla dünya lideri. Öye ki, ülke güncel olarak fabrikalarda çalışan robot sayısı bakımından dünyadaki diğer tüm ülkelerin iki katına sahip. Bunula beraber ülkenin elektronik ve otomotiv sektörleri, robot teknolojisinin en çok entegre olduğu alanlar olarak öne çıkıyor.

Güney Kore'nin yanı sıra birçok Asya ülkesi de robotik alanında büyük bir gelişme kaydediyor. Çin, geçtiğimiz yıl robot üretimi ve kurulumu tarafında dünya pazarının yüzde 51’ini elinde tutarak lider olurken, Japonya ise aynı sene 46 bin robot kurulumuyla ikinci büyük pazar olma başarısı gösterdi.

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