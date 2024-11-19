Güney Kore’de Bir Robot 42 Kilometre Maraton Koştu

Yapay zeka ve robotik teknolojileri her geçen gün biraz daha yaygınlaşıyor. Bunun son örneği ise Güney Kore’den geldi. Güney Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) tarafından geliştirilen Raibo2 isimli dört ayaklı robot köpek, 42 kilometrelik maratonu bitiren ilk robot olarak tarihe geçti. İşte detaylar!

Güney Kore’de Bir Robot Köpek Maraton Koştu

Güney Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) tarafından geliştirilen Raibo2 isimli robot köpek, 22. Sangju Dried-Persimmon Maratonu'nda yer aldı. Resmi olarak yarışmacılardan biri olan Raibo2, 42 kilometrelik maratonu 4 saat 19 dakika 52 saniyede tamamladı.

Böylelikle Raibo2, bir maraton koşan ilk robot olma unvanını kazandı. Elbette ki bu başarması kolay bir hedef olmadı. Parkurda yer alan dik yokuşlar ve inişler, robot için oldukça zorlayıcı oldu. Ancak Raibo2, özel olarak geliştirilen yazılım ve tasarımı sayesinde bu zorluğun üstesinden geldi.

İnişlerde enerji toplayarak bunu yokuş çıkarken kullanan robot, tek bir şarjla tüm maratonu tamamladı. Sıralamaya baktığımızda ise birinci olan koşucu, yarışı 2 saat 36 dakika 32 saniyede tamamlarken, Raibo2 aynı parkuru 4 saat 19 dakika 52 saniyede bitirdi ve sonuncu oldu.

Robotun eğitimi, farklı zeminlerde stabil yürüyüş sağlayacak algoritmalarla desteklendi. Raibo2’nin bu başarısı, sadece bir yarıştan ibaret değil. KAIST, bu tür robotların gelecekte şehir içi teslimatlar, devriye görevleri ve arama-kurtarma operasyonlarında kullanılabileceğini belirtiyor.

Projenin en büyük destekçilerinden olan Samsung'un ise gelecekte Raibo2 ve türevleri robotların yaygınlaşmasında kritik rol oynaması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.