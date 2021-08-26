Güney Kore, Şirketlerin Komisyon Ücreti Kesintisine Son Verebilir

Güney Kore, Apple ve Google gibi şirketlerin komisyon ücreti kesintisi yapmasını ve geliştiricilere yapılan ödemeden nispeten büyük oranda pay alınmasını engellemek için yeni bir adım atıyor. Bu atılan adım, yasada önemli bir değişiklikten geçiyor ve bu değişikliğin ardından yazılım ve teknoloji devi Google ve Apple, geliştiricilerden aldığı ücrete son vermek zorunda kalabilir.

Uygulama mağazalarında yer alan uygulamaların sunduğu ekstra özellikler için yapılan uygulama içi satın alımlardan elde edilen gelir üzerinde çok fazla kontrol sahibi olan iki şirket özellikle son birkaç yıldır oldukça büyük bir tartışmanın konusu olsa da ilk kez bir ülke bunu engellemek için kesin, somut bir adım atıyor.

Apple ve Google'ın Komisyon Ücreti Kesintisi Son Bulabilir

Reuters tarafından paylaşılan bilgilere göre değişiklik Güney Kore meclisi tarafından oylanacak. Google ile Apple, uygulama içi satın alma işlemleri için uygulama geliştiricilerinden %30 ücret alıyor ancak geçen yıl komisyon ücretinde bir değişikliğe gidildi ve 1 milyon doların altında gelir elde edenler için bu kesinti %15'e çekildi.

Bu, kullanıcı açısından küçük bir uygulama geliştiricisinin bir ödemeden elde ettiği kazancın %15'inin, büyük uygulama geliştiricisinin ise uygulamadan elde ettiği kazancın %30'unun söz konusu mağaza sahibine gittiği anlamına geliyor.

Her iki şirket de uygulama içi satın alma yöntemlerinin hem geliştiricilerin para kazanmasını hem de kullanıcıların dolandırıcılıklara maruz kalmamasını sağlayan sağlam, güvenli bir hizmet sunduğunu düşünüyor.

Apple, konu hakkında yapmış olduğu açıklamada söz konusu değişikliğin diğer kaynaklardan bir hizmet satın almanın kullanıcıları dolandırıcılık riski ile karşı karşıya getireceğini, güvenlik ve gizlilik tedbirlerini engelleyeceğini söyledi.

Teknoloji devi, bu değişikliğin sonucunda kullanıcıların App Store'da gerçekleştirilen satın alımlara olan güveninin azalacağına ve bunun da Güney Kore'de bugüne kadar Apple sayesinde 8,55 trilyon Güney Kore wonu kazanan 482.000'den fazla uygulama geliştiricisi için daha az fırsat anlamına geldiğini belirtti.

Google tarafından konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Epic Games'in Apple gibi dünya çapında büyük şirketlere açtığı dava ise hala devam ediyor.