iPhone'lara Yeni Bir Yapay Zeka Özelliği Geliyor!

Haziran ayındaki WWDC 24 etkinliğinde iOS, iPadOS ve macOS için duyurulan Apple Intelligence şu anda kısmi bir şekilde test ediliyor. Apple'ın etkinlikte duyurusunu gerçekleştirdiği tüm özellikleri kullanıma sunması 2025 yılının ortalarını bulacak ve tahmin edebileceğiniz üzere yeni özellikler duyurulmaya devam edilecek.

Günlük Uygulaması Apple Intelligence ile Güçlenecek!

Yenilenen Siri ve ChatGPT entegrasyonu kullanıcıların denemeyi en çok istediği özelliklerin başında yer alırken, Apple'ın aldığı yeni bir patent Journal uygulamasının da yapay zeka ile güçlendirileceğini gün yüzüne çıkardı.

iOS 17.2 ile kullanıcılara sunulan Journal veya Türkçe adıyla Günlük uygulaması adından da anlaşılabileceği üzere kullanıcıların dijital günlükler tutabilmesini sağlıyor. Günlük tutmak güzel bir alışkanlık olsa da, bazen ne yazacağınız konusunda fikriniz olmayabiliyor.

Bu noktada devreye girecek olan Apple Intelligence çektiğiniz fotoğraflardan, takviminizdeki etkinliklere ve yaptığınız antremanlara kadar o gün içerisindeki aktivitelerinizi değerlendirerek size çeşitli fikirler sunacak.

Apple'ın günlük yazan kullanıcılara yapay zeka ile fikirler sunması kullanıcılar için bu uygulamayı çok daha keyifli hale getirecek. Bunun dışında widget başta olmak üzere çeşitli arayüz değişikliklerinin yaşanacağı Günlük uygulamasının Apple Intelligence ile güçlendirileceği tarih şu anda bilinmezliğini koruyor.