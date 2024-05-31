Bu Şifreleri Kullanıyorsanız Hemen Değiştirin: Güvensiz Şifreler Ortaya Çıktı!

Parola seçimi, kişisel bir eylem olmanın ötesinde, en temel güvenlik önemlerinden biridir. Güçlü bir parola, hesaplarınızı yetkisiz erişimlere karşı korumak için kritik önem taşır. Fakat bu gücün, kimsenin bulamayacağı şekilde olması önemlidir.

Mailsuite'in verilerine göre, her gün ortalama 2.200 siber saldırı girişiminde bulunuluyor. Bu saldırılara karşı en temel savunma araçlarından biri ise güçlü parolalar. Çoğu insan, farklı hesaplar için farklı parolalar kullanmanın önemini biliyor. Fakat istatistiklere göre, insanların %25'i, 11'den fazla site ve uygulamada aynı şifreyi kullanıyor.

Birçok site ve uygulama, kullanıcıların karmaşık harfler, rakamlar ve özel karakterler içeren bir şifre oluşturmasını istiyor. Ancak, insanların hala güvensiz parolalar kullandığına dair veriler de mevcut. Mailsuite'in araştırmasında, popüler kültürden ilham alan ve kolayca tahmin edilebilen birçok şifrenin kullanıldığı ortaya çıktı.

Popüler Kültür Şifreleri Nelerden Oluşuyor?

Araştırmacılar, veri ihlallerinde açığa çıkan 300 milyon şifreyi inceleyerek şaşırtıcı bir keşifte bulundular. Bu şifrelerin önemli bir kısmı popüler kültür terimlerinden oluşuyor ve büyük harf, noktalama işareti ve boşluk kullanımı açısından büyük çeşitlilik gösteriyor.

Araştırmada 300 milyon sızdırılmış şifreyi analiz ederek popüler kültür terimlerinin ne kadar yaygın ve tehlikeli olduğunu ortaya koyuldu. Bu analizde şifreler, müzik, spor, filmler gibi kategorilere ayrılarak her birinin veri ihlallerinde kaç kez göründüğü belirleniyor.

Şaşırtıcı bir şekilde, “Süpermen” en tehlikeli popüler kültür şifresi olarak karşımıza çıktı ve 584.697 veri ihlalinde kullanılan bu şifre, siber saldırganlar için kolay bir hedef olarak görünüyor.

Verilerden elde edilen diğer bilgilere göre, “Eminem” isminin popüler kültürde en tehlikeli şifrelerden biri olduğu ve 286.263 veri ihlalinde ismin kullanıldığı ortaya çıkıyor. Yani müzik kategorisin içerisinde de daha birçok kelime ya da isim güvenilmez olarak nitelendiriliyor.

Sadece bunlarla kalmıyor, daha birçok kategoride yer alan popüler kültür odaklı şifre, tehlikeli ve güvenilmez olarak listeleniyor. Güvenli bir şifre oluşturmanın önemi de bu araştırma ile bir kez daha vurgulanıyor.