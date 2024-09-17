İkinci El Araba Satışlarında Yeni Dönem! Güvenli Ödeme Sistemi Zorunlu Oldu

İkinci el otomobil pazarı her ne kadar vatandaşlara uygun fiyatlı araba almak için çözümler sunsa da bazı sorunları beraberinde getiriyor. Dolandırıcılar ve fırsatçılar, ucuza araba almak isteyen insanların rüyalarını kabusa çevirmek için tetikte bekliyor. Neyse ki Ticaret Bakanlığı ikinci el araç satışlarında dolandırıcılık ihtimalini ortadan kaldıracak yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. İşte detaylar!

İkinci El Otomobil Satışlarında "Güvenli Ödeme Sistemi" Zorunlu Oluyor

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışını çok daha güvenli hale getirecek yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. 27 Eylül itibariyle tüm Türkiye'de kullanıma sunulacak ve zorunlu olacak olan bu sistem, "Güvenli Ödeme Sistemi" olacak.

İkinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sisteme geçiyoruz. Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği iş birliği ile hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi 27 Eylül tarihi itibari ile zorunlu… pic.twitter.com/SdyRyaNT5K — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) September 17, 2024

Bu sistem aslında günümüz e-ticaret sitelerine oldukça benziyor. Yeni sistemde ilk olarak alıcı parayı referans numarası ile aracı kuruma yatıracak. Daha sonra noterde diğer işlemlerle beraber paranın doğru referans numarasına yatırıldığı ve hesapta olduğu teyit edilecek.

Hemen ardından ise işlemler tamamlandığında alıcı ve noter onayıyla para satıcıya iletilecek. Böylelikle dolandırıcıların telefon üzerinden insanları kandırarak paranın başka hesaba geçirilmesini sağlaması önlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İkinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sisteme geçiyoruz. Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği iş birliği ile hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi 27 Eylül tarihi itibari ile zorunlu hale gelecek."