Hackerlar Samsung Kullanıcılarının Verilerini Çaldı!

Bu yılın başlarında hackerların Galaxy kaynak kodlarını ele geçirmesi, siber güvenlik camiasında büyük yankı uyandırmıştı. Samsung tarafında son günlerde yaşanan hacker saldırıları kaynaklı sorunlar, kullanıcıların bilgilerinin sızmasına sebep oldu.

Geçtiğimiz günlerde Samsung tarafından yapılan bir açıklamaya göre hackerlar, bir açıktan yararlanarak bazı Samsung müşterilerinin kişisel bilgilerini ele geçirdi. Şirket, sosyal güvenlik numaralarının ya da banka kartlarının hackerlar tarafından ele geçirilmediğini açıkladı.

Samsung Kullanıcıları, Şüpheli E-Postalara Dikkat!

Samsung, gerçekleşen ihlalden bazı kullanıcıların etkilendiğini belirtirken resmi önemli bilgilerin ise sızdırılmadığının garantisini verdi. Yapılan açıklamaya göre kişilerin isimleri, iletişim bilgileri, demografik bilgileri, doğum tarihi ve ürün kayıt tarihleri hackerlar tarafından ele geçirildi. Firma, böyle bir sorunla karşı karşıya olduğunu düşündüğü müşterilerini e-posta yoluyla uyarmayı tercih etti.

Temmuz ayında yaşanan yetkisiz erişim sonrasında ağustos ayında saldırganlar kullanıcıların kişisel verilerini ele geçirmeyi başardı. Samsung, tüketicilerin sahip olduğu cihazların yaşanan veri ihlalinden etkilenmediğini, yalnızca Samsung'un müşterilerini kaydettiği veri tabanının sızdırıldığını açıkladı. Yaşanan sorunun çözümü için ise üçüncü taraf bir siber güvenlik şirketiyle anlaşıldı. İddialara göre Samsung'un verilerinin çalınmasına sebep olan sistem açığı hala süren bir problem olarak ehemmiyetini koruyor.

Etkilenen müşterileri özel olarak uyaran Samsung, yakın zamanda firmaları tarafından gönderilmiş gibi duran destek maillerine dikkat edilmesini tavsiye etti. Hackerların sıklıkla kullandığı oltalama (fishing) saldırısının yeni elde edilen iletişim bilgileri ve Samsung ürün kaydı sayesinde daha rahat bir şekilde gerçekleştirilebileceği düşünülüyor.