Yandex Go'yu Hackleyen Hacker Aynı Noktaya Yüzlerce Taksi Çağırdı

Yandex'in taksi hizmeti Yandex Go uygulaması hackerlar tarafından hacklendi ve Rusya'nın başkenti Moskova'da pek çok kaosa sebebiyet verdi. Uygulamayı hackleyen kişi, uygulamada o anda müsait olan tüm taksileri tek bir noktaya çağırınca Moskova trafiği âdeta felç oldu.

Rusya - Ukrayna olayı hâlâ net bir sonuca varmadı ve savaşın başladığı Şubat ayından bu yana Rusya pek çok hackerların kurbanı oldu. Benzeri olaylardan birinde ise Yandex Go uygulaması hackerların kurbanı olurken, bir diğer kurbanlar da yolda kalan vatandaşlar olmuş oldu.

Someone hacked #YandexTaxi and ordered all available taxis to Moscow



Now there is a huge traffic jam with taxis. #Ukraine️ #UkraineWillWin #Russia #Russian #NAFO #NAFOarticle5 #Moscow pic.twitter.com/cSw0cCWsyS