Yandex Go'yu Hackleyen Hacker Aynı Noktaya Yüzlerce Taksi Çağırdı

Yandex'in taksi hizmeti Yandex Go uygulaması hackerlar tarafından hacklendi ve Rusya'nın başkenti Moskova'da pek çok kaosa sebebiyet verdi. Uygulamayı hackleyen kişi, uygulamada o anda müsait olan tüm taksileri tek bir noktaya çağırınca Moskova trafiği âdeta felç oldu.

Rusya - Ukrayna olayı hâlâ net bir sonuca varmadı ve savaşın başladığı Şubat ayından bu yana Rusya pek çok hackerların kurbanı oldu. Benzeri olaylardan birinde ise Yandex Go uygulaması hackerların kurbanı olurken, bir diğer kurbanlar da yolda kalan vatandaşlar olmuş oldu.

Moskova Trafiği Felç Hâline Geldi

1 Eylül sabahı Moskova'da akılalmaz bir trafik oluştu ve vatandaşlar bunun sebebini öğrenmek adına araçlarını terk etti. 1 saate yakın süre boyunca açılmayan trafiğin nedeninin Yandex Go uygulamasının hacklenmesi olduğu ortaya çıktı.

Tüm taksileri uygulama üzerinden aynı noktaya çağıran hacker, Moskova'nın trafiğinin felç olmasına neden olurken yetkililer hızla durumu fark etti ve en kısa sürede önüne geçti. Ayrıca Yandex Go uygulamasının güvenliğini geliştirdiğini söyledi ve gelecekte benzeri olayların yaşanmayacağının teminatını verdi.

Henüz olaya sebebiyet veren hacker tespit edilmiş veya yakalanabilmiş değil.