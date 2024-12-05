Yapay Zeka ile İnsanları Dolandırma Yöntemleri Yaygınlaşmaya Başladı

Her ne kadar günlük hayatımızda büyük kolaylıklar sunsa da yapay zeka ve veri ihlalleri, günümüzde tüketicilerin gizliliklerini tehdit eden devasa bir sorun haline geldi.

Bilgisayar korsanları son yıllarda internete sızdırılmış devasa miktarda kişisel bilgiyi ve ticari veri tabanlarını yapay zeka ile birleştirerek, insanları dolandırma yöntemlerini oldukça geliştirdi. E-postalar, sesli aramalar ve metin mesajları artık daha güvensiz hale geldi.

Hacker'lar tanıdığınız birini veya alışık olduğunuz bir kurumu taklit ederek kimlik bilgilerinizi ele geçirmeye çalışıyor—ki bu yöntemlerinden yalnızca bir tanesi.

Çin ve Rus Bilgisayar Korsanları Devreye Girdi

İşin ciddiyetini anlamak için şu örneklere bakabiliriz: Çin hükümeti, büyük telekom şirketlerine sızarak hassas bilgileri topladı ve bir Rus fidye yazılımı çetesi, milyonlarca Amerikalının sağlık verilerini ele geçirdi. Bir veri komisyoncusu ise yüz milyonlarca Sosyal Güvenlik numarasını hackerlara kaptırdı.

Bu bilgilerin çalınması demek, bireyselden kurumsala, hatta ulusal güvenliğe kadar her şeyi tehdit edebilecek potansiyele sahip bir teknolojiyi elde ettiler demek oluyor.

Siber Saldırılarda Yapay Zekanın Etkisi

Yapay zeka, verileri analiz etme ve anlamlı hale getirme süreçlerini hızlandırıyor. Bu da hacker'lara altın tabakta sunulan bir fırsat, zira milyonlarca veri parçasına erişip faydalı bilgileri cımbızla çekiyorlar.

Ses taklidi yapabilen yapay zeka araçları da çoğalıyor. Hacker'lar sahte çağrılar yaparak daha karmaşık saldırılar gerçekleştirmeye başladı.

İşin daha da kötü tarafı; kurbanlar arasında sadece sıradan tüketiciler değil, şirket yöneticileri ve devlet görevlileri de var. AI ile oluşturulan saldırılar, bir şirket ağını bile ele geçirebiliyor.

Nasıl Korunabiliriz?

Tüketiciler ve dahi korsanların hedef alacağı herkesin dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Örneğin, telefon aramalarında veya e-postalarda hiçbir zaman doğrulama kodu paylaşılmamak, iki faktörlü doğrulama seçeneklerini kullanmak ve hassas bilgilerinizi düzenli olarak kontrol ederek güvenliğini sağlamak.

Tabii bunları yaptığınızda kurban olmaktan kurtulacaksınız diye kesin bir bilgi yok. Ancak yapay zeka böylesine güçlüyken alabileceğiniz her türlü önlemi almak faydalı olabilir.