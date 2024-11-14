Hacker'ların En Sevdiği Şifreleri Siz de Kullanıyor Olabilirsiniz! Bu Şifreleri Kırmak 1 Saniye Sürüyor

İlk oluşturduğumuz e-posta şifresi, ilk sosyal medya hesabımızın parolası... Hepsi şimdiki aşırı güvenli parolalara kıyasla komik duruyor. Bazı şifreleri kırmak öyle kolay ki hacker'lar bu şifreleri kullanan insanlara "hayran" desek yeridir. Geleneksel rakam kombinasyonlarından bilindik terimlere kadar birçok popüler şifre bulunuyor ve bu şifreler, aşırı güvensiz olmalarına rağmen halen en çok tercih edilen şifreler olarak kayıtlara geçiyor.

En Kolay Tahmin Edilen Şifre "123456"

NordPass'ın yıllık popüler şifreler listesine göre, güçlü şifre kullanımı, gelişen teknoloji ve güvenlik önlemlerine rağmen insanlar halen kolay şifrelerle geçiniyor. Listenin zirvesinde, belki de her kullanıcının en az bir kez kullandığı kombinasyon olan "123456" var. Neyse ki insanlar artık "şifre" veya "şifre123" gibi kombinasyonları fazla tercih etmemeye başladı.

Listeye göre en çok kullanılan şifreler şöyle:

123456789

12345678

password

qwerty123

Eğer bu şifrelerden birini kullanıyorsanız, mutlaka daha güçlü bir şifreye geçmeniz gerekiyor. Karmaşık ve akılda tutması imkansız olan şifrelerin kulağa sıkıcı ve yorucu geldiğini biliyoruz ancak sağlam bir şifre oluşturmak yalnızca birkaç dakikanızı alır; çalınan hesaplarınızı geri almak ise epey vaktinizi ve tabii güvenliğinizi çalar.

En Popüler Şifrelerden En İlginçleri

NordPass’ın daha uzun listesinde bazı ilginç seçenekler var. İşte şaşırtıcı derecede popüler olan birkaç kolay şifre daha:

iloveyou

dragon

11111111

secret

abc123

00000000

88888888

pokemon

superman

Güçlü Şifre Nasıl Oluşturulur?

Bazı uygulamalar sizin için karmaşık bir kombinasyon oluşturulabilir. Unutmayın ki büyük-küçük harf, rakamlar ve sembollerden oluşan bir şifreye baktığımızda her bir basamak—büyük, küçük ve sembol olarak ayrı bir alana ayrılacağından şifreyi kırmak daha da zorlaşacaktır.

Örneğin, "123456" şeklindeki bir parola yalnızca rakamlardan oluşur. Yani hacker'lar, yalnızca bir "unit" için tarama yaparak şifrenizi bulmaya çalışacaklar.

Şimdi pek çok unit'e yani birime sahip olan "?aU_289rPşt02/dk" şeklindeki bir şifreye bakalım. Buradaki basamaklar farklı karakterlerden oluşuyor. Hem rakamlar var, hem semboller, hem de harfler büyük ve küçük olarak boy gösteriyor. Haliyle şifrenizi bulmak isteyen bir kişinin bu kombinasyonu bulmak için bilgisayar başında epey mesai harcaması gerekecektir. Ayrıca iki faktörlü doğrulama uygulamalarını kullanmak da kötü niyetli kişilerin emellerine ulaşmasına engel olacaktır.