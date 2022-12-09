Hades'in Yeni Oyunu Geliyor: Hades 2 Duyuruldu!

Supergiant'ın bir sonraki oyunu, sevilen Hades oyununun devamı niteliğindeki Hades 2, The Game Awards'da açıklandı. Hades 2, Yunan mitolojisinden bazı yeni yüzler ve benzer roguelike oynanışıyla aynı evrende geçecek.

Geliştirici ekip Supergiant Games, Hades 2'nin geliştirme aşamasının sürdüğünü belirtti. İlk Hades oyununun aksine, Hades 2'de Zagreus'un kız kardeşi olan ve Yeraltı Dünyasının Prensesi olarak anılan Melinoë adında bir kadın karakteri kontrol edeceğiz.

Fragman, onun maskeli bir akıl hocasıyla olan eğitimiyle açılıyor ve ortak hedeflerinin Chronos'u öldürmek olduğu ortaya çıkıyor. Yeni karakter Moros (Doom Incarnate), bunun kahramanın "hepimiz için daha iyi bir gelecek yaratması" için bir fırsat olduğunu söylüyor. Nemesis ve Apollo gibi diğer yeni yüzler de fragmanda kısa olsa da boy gösteriyor.

Hades 2 Fragmanı

Chronos, bir zaman tanrısıdır ve görünüşe göre ikinci oyunda ana düşman olacak gibi görünüyor.

Hades 2, şu anda Steam ve Epic Games Store'da istek listesine eklenebilir durumda. Oyun şimdiye kadar sadece PC için onaylandı ancak konsollar için de planlanıyor. Supergiant, daha sonraki bir tarihte diğer platformlardaki kullanılabilirlik hakkında daha fazla bilgi paylaşacağını söylüyor.