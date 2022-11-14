Yılın Oyunu Ödülleri Adayları Belli Oluyor: Nasıl İzlenir?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılın son aylarına yaklaşmamızla birlikte Yılın Oyunu Ödülleri etkinliği yaklaşıyor. Aralık ayında gerçekleşecek etkinlik pek çok açıdan önem taşıyor. Özellikle Elden Ring ve God of War Ragnarök gibi iki büyük oyunun severlerinin bile birbirleriyle tartıştığı ortamda hangi oyunun geceden mutlu ayrılacağı da merak konusu.

Bu yılki Yılın Oyunu Ödülleri, 8 Aralık Perşembe günü Los Angeles'taki Microsoft Tiyatro Alanı'nda gerçekleştirilecek. Etkinlikte geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yeni pek çok oyunun duyurulması ve duyurulmuş fakat henüz çıkmamış oyunlardan da yeni görüntüler paylaşılması bekleniyor.

Yılın Oyunu Ödülleri Nasıl İzlenir?

Bu yıl hangi oyunların aday olacağı da bir diğer önemli konulardan. Şu anda adaylar belli değil fakat adayları bu akşam Türkiye saati ile 20:00'de öğrenebileceğiz. Bu akşam 19:45'te başlaması planlanan, The Game Awards YouTube kanalında gerçekleştirilecek bir canlı yayında sunucu Geoff Keighley 30'dan fazla farklı kategorideki adayları açıklayacak.

Bir oylama jürisinin yanı sıra oyuncular, 30'dan fazla farklı kategoride kimlerin ödül kazanacağını belirlemede her yıl olduğu gibi bu yıl da oylarını kullanabilecekler. Adaylar açıklanır açıklanmaz oylarınızı thegameawards.com'dan verebileceksiniz.

Oylama aşamasının kapanmasının ardından 8 Aralık Perşembe günü Los Angeles'ta gerçekleştirilecek etkinliği yine aynı YouTube kanalı üzerinden gerçekleştirilecek canlı yayın ile takip edebilirsiniz.

Peki sizin bu yılki favori oyunlarınız neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.