Hades 2 Çıktı: Fiyatı Ne Kadar?

Serinin ilk oyunu olan Hades ile sayısız ödüle layık görülen Supergiant Games ekibinin eseri, en az ilki kadar dikkat çeken devam oyunuyla yeniden karşımızda.

Duyurusu oldukça uzun zaman önce gerçekleştirilen ve Türkçe dil desteği ile geleceği de açıklanan Hades 2'ye dair bir süredir sessizlik hâkimdi. Supergiant Games geçtiğimiz haftalarda kapalı alfa ve beta test süreçlerini gerçekleştirerek oyunun çıkışının yakın olduğunun sinyallerini vermişti ancak kimse böylesini beklemiyordu.

Hades 2, Steam'de 484 TL Fiyat Etiketiyle Çıktı

Supergiant Games bugün yani 6 Mayıs 2024 itibarıyla Hades 2'yi Türkçe dil desteğiyle erken erişim olarak piyasaya sürmüş durumda. Dahası oyunun fiyatında da MENA özel fiyatlandırma yapılmış.

Steam'deki oyunlara dair verileri derleyen platform SteamDB'den incelendiğinde oyunun normal şartlarda 30 dolarlık fiyat etiketi olduğu görülürken, geliştirici ekip Supergiant Games Türkiye'ye ve bölgemize özel bölgesel fiyatlandırma gerçekleştirmiş durumda.

Şu anda MENA özel fiyatı 15 dolar olan Hades 2, Türk lirasına çevirdiğimizde yaklaşık 484 TL yapıyor. Bu da oyuna şu an erişebileceğiniz en ucuz seçenek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hades 2'yi alacak mısınız? Düşünelerimizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.