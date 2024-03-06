Netflix Oyun Kütüphanesi Genişliyor: Hades, iOS Cihazlara Geliyor! (Video)

Netflix Games ile abonelerine bir süredir mobil cihazlarda oyun oynama deneyimi sunan platform, ücretsiz oyun kütüphanesine yenilerini eklemeye devam ediyor. Pek çok dizi ve filmin oyunuyla da izleyicileri oyun tarafına çekmeyi başaran Netflix, oyun stüdyosu kurarak sektöre iddialı bir giriş yapmıştı.

Netflix Games'e şimdi de Supergiant Games tarafından geliştirilmiş olan ve 2020'de "Yılın Oyunu" ödülünü almaya hak kazanan rogue-like türündeki yapımı kütüphanesine ekliyor. Oynanışı, hikayesi ve grafikleriyle oyuncuların gözdesi olan oyun, 19 Mart'ta geliyor.

Sadece iOS Kullanıcıları Oynayabilecek

Hades, 19 Mart tarihinde Netflix Games'e geliyor. Kütüphaneye eklendiği zaman sadece iOS kullanıcıları tarafından ulaşılabilir olacak. Android kullanıcıları mobil cihazlardan ne yazık ki oyuna erişemeyecek.

Aynı sistem daha önce FMV türündeki Immortality için de uygulanmış ve sadece iOS kullanıcılarının erişimine açılmıştı. Apple cihazlar için yayınlanacak olan Hades oyunu, herhangi bir oyun içi reklam, ekstra ödeme veya uygulama içi satın alma gibi faktörler olmadan gelecek.

Oyunu oynamak için diğer oyunlarda da olduğu gibi sadece Netflix abonesi olmak yeterli olacak.