Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Olan İller: Bu Akşam Başlıyor!

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller neler? Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs risk haritası güncellenmişti. Bunun sonucunda ise illerdeki risk seviyesi değişmişti. İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar kapsamında 81 il valiliğine genelge gönderdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mart 2021 tarihinde resmi Twitter hesabı üzerinden "İllerimizin risk durumunu gösteren son haritamız. Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim" ifadelerini kullanmıştı ve güncellenen koronavirüs risk haritasını paylaşmıştı.

Günce koronavirüs risk haritasının büyük bir kısmı kırmızıya boyandı. Bazı vatandaşların sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat etmemesi sonucunda kırmızı renkli yani çok yüksek risk seviyesine sahip olan il sayısı 17'den 58'e yükseldi.

Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Olan İller Listesi

Koronavirüs risk haritasının değişmesi ve Kabine Toplantısı'nda bazı yeni kararların alınması sonucunda çok sayıda vatandaşların kafasında "Hafta sonu yasak olan iller", "Hafta sonu yasakları hangi illerde?" ve "Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?" gibi birtakım soru iaretleri oluşmuştu.

Haber Global'deki habere göre İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararların ardından 81 il valiliğine genelge gönderdi. “Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi“ konulu genelgede COVID-19 ile mücadele kapsamında uygulanacak kısıtlamalara dair bilgiler yer aldı.

COVID-19 risk haritasında turuncu renkli yani yüksek riskli şehirlerde kısıtlamalar, cuma günü saat 21.00 – cumartesi günü saat 05.00, cumartesi günü saat 21.00 – pazartesi 05.00 saatleri arasında uygulanacak. Yani pazar gününün tamamında sokağa çıkmak yasak olacak.

Kırmızı renkli yani çok yüksek riskli şehirlerde kısıtlamalar, cuma günü saat 21.00'de başlayacak ve pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Yani kırmızı renkli illerde tüm hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak.

Düşük (mavi) ve orta risk (sarı) grubunda yer alan kentlerde hafta sonu çıkma kısıtlaması tıpkı hafta içinde olduğu gibi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanacak.