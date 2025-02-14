180 TL Değerindeki Eğlenceli Oyun Ücretsiz Oldu! Fırsatı Kaçırmayın

En popüler dijital mağazalardan biri olan Steam, oyuncuları sevindirecek fırsat sunuyor. Mağazada 4,99 dolar (180 TL) değerindeki Stellar Mess: The Princess Conundrum (Chapter 1) ücretsiz hâle geldi. Başlatılan kampanya kapsamında oyunu kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

Kampanya 27 Ocak tarihinde TSİ 21.00'de sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kütüphaneye ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İşte Stellar Mess: The Princess Conundrum'u ücretsiz almak için yapmanız gerekenler!

Stellar Mess: The Princess Conundrum Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam 'i açın.

'i açın. Hesabınıza giriş yapın.

Stellar Mess: The Princess Conundrum'un sayfasını görüntüleyin.

"Hesaba ekle" butonuna basın.

Oyun kütüphaneye eklenecektir.

İndirip oynamaya başlayabilirsiniz.

Stellar Mess: The Princess Conundrum Nasıl Bir Oyun?

Tibba Games tarafından geliştirilen Stellar Mess: The Princess Conundrum (Chapter 1) point & click türünde bir oyun. 2023 yılının şubat ayında piyasaya sürülen yapım 1991 yılında geçiyor. İki boyutlu oyunda çizgi roman dükkanının sahibi Diego'yu kontrol ederek prenses Lanor'u kurtarmaya çalışıyoruz.