3.567 TL Değerindeki 3 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Microsoft, kullanıcılarına çeşitli kampanyalar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. Yazılım devi tarafından başlatılan kampanya kapsamında üç farklı oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Xbox'ta "Free Play Days" kapsamında New World: Aeternum Standard Edition, One Piece Pirate Warriors 4 ve Dragon Ball Xenoverse 2 isimli oyunlar bedava oldu ancak bir şart bulunuyor. Bu oyunlara ücretsiz erişebilmek için Xbox Game Pass'in Ultimate, Standart veya Core aboneliğine sahip olmak gerekiyor.

Kampanya 23 Şubat 2025 tarihinde sona erecek. Eğer kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekiyor. Bu oyunlardan iki tanesinin kısa süreliğine indirime girdiğini de belirtelim.

One Piece Pirate Warriors 4 oyunu 750 TL'den 187,50 TL'ye, Dragon Ball Xenoverse 2 oyunu ise 89 TL'den 44,50 TL'ye düştü. Xbox mağazasında indirim kampanyasının 7 gün içinde sona ereceği bilgisi bulunuyor.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Xbox Oyunları Nasıl Oynanır?