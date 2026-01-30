Yapay Zeka Bu Hafta Hayatımızı Nasıl Değiştirdi?

Yapay zeka teknolojileri inanılmaz bir hızla gelişiyor. Öyle ki neredeyse her gün yeni bir duyuru ve gelişme görüyoruz. Ancak pek çoğumuzun bu gelişmelerin her birini yakından takip edecek kadar zamanı yok. Eğer siz de bu kişilerden biriyseniz endişelenmeyin. Geri kalmamanız adına son yedi günde yaşanan tüm ömemli gelişmeleri sizler için araştırdık.

Google Project Genie ile Kendi Dünyanızı Tasarlayabileceksiniz

Çok değil, birkaç yıl öncesine kadar yapay zeka yarışında rakiplerinin gerisinde kalan Google, son dönemde yaptığı her yeni duyuruyla kullanıcılarını şaşırtmayı başarıyor. Bunun en güncel örneği ise kısa süre önce tanıtılan Project Genie oldu. Bu araç, girilen metin ve görselleri keşfedilebilir açık dünyalara dönüştürmeyi mümkün kılıyor.Açık dünya oyunlarını andıran bir deneyim sunan Project Genie sayesinde yaşadığınız sokağı hatta evinizi bile adeta bir açık dünya oyununa çevirebilirsiniz.

Özellik şu an için yalnızca ABD’deki Google AI Ultra abonelerine açık. Ayrıca 720p çözünürlük ve yaklaşık 60 saniyelik etkileşim süresi gibi bazı sınırlamalar bulunuyor. Söz konusu abonelik planının Türkiye’deki fiyatı ise 8.999 TL olarak belirlenmiş durumda.

Tesla Araba Yerine Robot Üretecek

Pek çoğumuzun elektrikli otomobil modelleriyle tanıdığı Tesla, tarihi bir dönüşüm için kritik bir adım attı. Geleceğin insansı robot teknolojilerinde olduğuna inanan şirket yönetimi, Optimus adlı robotunun üretimine odaklanmak amacıyla Model S ve Model X üretimini durdurma kararı aldı.

Buna göre Tesla’nın Kaliforniya’daki fabrikasında artık otomobil değil, robot üretilecek. Şirket bu dönüşüm için yaklaşık 20 milyar dolarlık bir yatırımı da göze almış durumda. Tesla CEO’su Elon Musk’a göre geleceğin teknolojileri robotik alanında şekillenecek. Musk, Optimus ve türevlerinin hem kişisel hem de profesyonel işlerde insanların en büyük yardımcıları olacağına inanıyor.

OpenAI, ChatGPT'nin Eski Sürümlerini Emekliye Ayırıyor

OpenAI, bazı eski ChatGPT sürümlerinin çok yakında emekliye ayrılacağını duyurdu. Buna göre şirket, 2024 yılında kullanıma sunduğu GPT-4o ile birlikte GPT-4.1, GPT-4.1 mini ve GPT-o4 mini modellerini ChatGPT arayüzünden kaldıracak. OpenAI, bu kararını söz konusu modellerin kullanım oranlarının yüzde 1'in altına kadar düşmesiyle gerekçelendirdi.

Yani kullanıcıların neredeyse tamamı artık daha yeni nesil modelleri tercih ediyor. Bu modellere API üzerinden erişim devam edecek. Ancak ChatGPT arayüzünde yalnızca GPT-5.1 ve GPT-5.2 gibi yeni nesil modellere yer verilecek.

Apple, “AI Pin” ile Yapay Zekayı Hayatınıza Entegre Edecek

İddialara göre Apple, AirTag boyutlarında “AI Pin” adlı bir giyilebilir cihaz üzerinde çalışıyor. Söz konusu cihazın 2027 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Apple’ın ilk giyilebilir yapay zeka ürünü olması beklenen AI Pin, küçük boyutuna rağmen birden fazla kamera, mikrofon, hoparlör ve kablosuz şarj gibi teknolojileri bünyesinde barındıracak.

Her an yanınızda taşıyabileceğiniz bir yapay zeka asistanı gibi görev yapacak olan cihaz, çalışmak için bir telefona ihtiyaç duymayacak. Kullanıcıların sorularını yanıtlayabilecek, fotoğraf ve video çekebilecek.

Günümüzde birçok şirket, “telefonların yerini alacak” bir yapay zeka ürünü geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Akıllı gözlükler şu an için bu hedefe en çok yaklaşan cihazlar olsa da bir süre daha buna benzer ve başarısızlığa mahkum ürünlerle karşılaşacağız gibi görünüyor.

Artık ChatGPT Kullanırken Reklam Göreceksiniz

Bir süredir finansal sıkıntılar yaşadığı bilinen OpenAI, ChatGPT’nin ücretsiz sürümünde kullanıcılara reklam göstermeye hazırlanıyor. Buna göre, bir sohbet sırasında konuşmanın sonunda konuyla ilişkili bir ürün ya da hizmet varsa, yanıtların altında açıkça “sponsorlu” olarak işaretlenmiş bir reklam bağlantısı yer alacak.

Örneğin ChatGPT’ye “50 bin TL’ye alınabilecek en iyi iPhone modeli hangisi?” diye sorduğunuzda, yanıtın sonunda Hepsiburada ya da Apple’ın kendi sitesine yönlendiren bir satın alma bağlantısı görebileceksiniz. Ücretli aboneler ise şimdilik ChatGPT’yi reklamsız kullanmaya devam edecek.

Neyse ki kullanıcılar tamamen çaresiz değil. ChatGPT’deki reklamlardan rahatsız olanlar, Gemini, Claude ve Perplexity gibi alternatif yapay zekâ platformlarıyla reklamsız bir deneyim yaşamayı sürdürebilecek.