Hakan Muhafız 4. Sezon Final Fragmanı Yayınlandı (İzleyin!)

Çekimleri Türkiye’de gerçekleşen ilk Netflix orijinal dizi Hakan Muhafız’ın 4. sezonu merakla bekleniyor. Aynı zamanda final sezonu olacak 4. sezonu bekleyenler için güzel haber geldi. Hakan Muhafız 4. sezon/final ne zaman olacak? Hakan Muhafız 4. sezonda ne olacak? Hakan Muhafız 4. sezon kaç bölüm olacak? Hakan Muhafız 4. sezon hakkında tüm merak edilenler yanıt buldu.

Hakan Muhafız 4. Sezon Oyuncuları

Netflix orijinal dizileri arasında en popüler olmasının yanında Netflix’in ilk Türk dizisi olma özelliğini taşıyan Hakan Muhafız, 4. sezon ile final yapıyor. Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Funda Eryiğit, Okan Yalabık, Taner Ölmez, Bige Önal, Boran Kuzum, Miray Daner ve Burçin Terzioğlu’nun başrol oyuncusu olarak bulunduğu dizinin 4. sezonunda kahramanların dünyası pek çok açıdan tersine dönüyor.

Hakan Muhafız 4. Sezonda Ne Olacak?

Baştan beri Muhafız’ın yanında olan Zeynep, artış karşısında. Öte yandan Hakan amaçlarını gerçekleştirmek uğruna düşmen saflardan destek almak ve bir Ölümsüzü uyandırmak zorunda kalıyor. Hakan geçmişin karanlığını aydınlattığnıda ise taraflar arasındaki dengeler tamamen değişiyor. Tarihte iyiyle kötünün savaşında tüm hesaplar ödenirken, Hakan hem geçmişte hem de günümüzde son yüzleşmesini Faysal’la yaşıyor.

Hakan Muhafız 4. Sezon Konusu Ne Olacak?

Yedinci Ölümsüz intikam ateşiyle şehri yakmış ve İstanbul'un neredeyse tamamı Ölümsüzlerin karanlığına teslim olmuştur. Muhafız hariç... Kahramanımız şimdi hem insanlığın, hem de Muhafızlar ve Ölümsüzlerin tarihini değiştirmek zorundadır. Artık herkesin kaderinin kendisine bağlı olduğunu bilir. Bu kez başarmaktan başka şansı yoktur...

Hakan Muhafız 4. Sezon Kaç Bölüm Olacak?

Hakan Muhafız 4 sezon/final sezonu 10 bölümden oluşacak.

Hakan Muhafız 4. Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Hakan Muhafız 4. ve final sezonu ile 9 Temmuz’da tüm dünyayla aynı anda Netflix’de izlenebilir olacak.

Hakan Muhafız 4. Sezon Fragmanı İzle

Netflix Türkiye, Hakan Muhafız 4. sezon fragmanını "Her şey sona erdiğinde kim kazanacak? Bunu öğrenmenin tek yolu hikâyenin en başına dönmek! Hakan: Muhafız'ın 4. sezonu 9 Temmuz'da sadece Netflix’te" açıklamasıyla yayınladı.