Yargıtay, Hakaret Tweetini Retweet Edenleri de Suçlu Buldu

Yargıtay 18'inci Ceza Dairesi'nin son kararına göre hakaret tweetini retweet edenler suçlu sayılacak. Twitter üzerinden hakaret suçu işleyenlerin 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağı ifade edildi. Yargıtay'ın son kararı binlerce kullanıcının suç işlediğinin bir göstergesi olabilir.

Yargıtay 18'inci Ceza Dairesi emsal bir karara vardı. Yargıtay, sosyal medya platformu Twitter üzerinden kamu görevlisine hakaret içeren bir paylaşımı retweet eden kullanıcının da aynı suça ortak olduğunu dile getirdi. Yargıtay'ın kararına göre retweet, hakaret içerikli paylaşımın daha fazla kullanıcıya ulaşmasını ve bu yüzden zincirleme şekilde hakaret suçu işlenmesine yol açıyor.

Hukukçular ise Twitter üzerinden yapılan "yaptığım her retweet onayladığım anlamına gelmez, retweetlerden sorumlu değilim" mesajının yeterli olmayacağını dile getirdi. Bundan dolayı retweet edilen suçlu paylaşımların da suça ortak olabileceğini ifade eden Yargıtay, sosyal medya kullanıcılarını bu olay üzerinden uyarmış oldu.

Hakaret suçu işleyenlerin 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırıldığını hatırlatmak gerekiyor.

Hakaret tweetini retweet edenler suçlu mu?

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Prof. Dr. Ender Ethem Atay, Yargıtay 18'ini Ceza Dairesi'nin retweet kararını değerlendirdi. Prof. Dr. Atay'a göre hakaret suçunu sosyal medya yoluyla işleyenlerde öncelikle tweeti atan suçludur, ancak bunu paylaşan kişilerin de suça ortak olması mümkün.

Prof. Dr. Ender Ethem Atay, retweet kararının benzer olaylar için emsal sayılabileceğini düşünüyor. Atay'ın retweet ve suçlu paylaşımların yayılmasına ilişkin açıklaması şu şekildeydi: