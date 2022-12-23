Half-Life 2'de Kullanılan Ceset Modeli Gerçek İnsana Ait Çıktı!

Half-Life 2 veya Source motorlarını daha önce bir kez olsun kurcaladıysanız muhtemelen oyun içinde yer alan "Corpse01.mdl" modelini görmüşsünüzdür. Yanmış ceset, Half-Life 2'nin lağımlarında ve oyunun diğer bölümlerinde birçok kez görünmekte ve mod yapımcıları bunu hayran projelerinde sıklıkla kullanırdı. Bugün ise bu modelin arkasında yatan gerçek ortaya çıktı.

Oyunun hayranları oyunun ürkütücü görünen cesedinin üzerinde gerçek bir ölü adamın yüzünün bulunduğunu fark etti.

2004 yılında piyasaya sürülen PC nişancı oyunu Half-Life 2, Valve'ın ilk oyunu Half-Life'ın merakla beklenen devam oyunuydu. Yayınlandıktan sonra eleştirmenler ve oyuncular tarafından büyük beğeni topladı ancak büyük beğeni toplasa da geliştirme süreci beklenenden karmaşık ve uzun sürdüğü için Valve'ın zamanında beğenmediği bazı kısımlar oyunda yer alıyordu. Şirket zamanla eski ve farklı sürümleri rafa kaldırdı, tüm bölümleri düzenledi ve oyunun son hâlini yarattı ancak Corpse01.mdl de dâhil olmak üzere bu eski sürümlerin bazı artıkları oyunun son hâlinde kaldı.

Oyuncular Cesedin Oldukça Gerçekçi Olduğunu Düşünüyordu

Özellikle bahsi geçen yanmış ceset hakkında o dönem de ne kadar gerçekçi olduğuna dair yorumlar bulunuyordu. Valve'ın ürkütücü doku kaplaması tamamen tesadüfen keşfedildi. Yaklaşık iki hafta önce Reddit'te bir kullanıcı adli tıp ders kitabından olduğunu iddia ettiği ölü bedenlerin grafik resimlerini yayınladı. Bu gönderiye yapılan yorumlarda birisi, yanmış bir cesedi gösteren görüntülerden birinin Half-Life 2'deki Corpse01 modeliyle aynı göründüğüne dikkat çekti.

Ardından üç gün önce, YouTuber Richter Overtime, cesedin tarihini ve görüntüyle bağlantısını ayrıntılarıyla anlatan kısa bir video yükledi ve bu, insanların tweet atıp internette daha geniş çapta paylaşmasıyla hikâyeyi tamamen ana akım hâline getirdi. Tahmin edebileceğiniz gibi, pek çok Half Life hayranı, son yirmi yıldır gerçek bir cesede baktıklarını öğrenince çıldırdı.

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