Half Life 2 Steam'de Anlık Oyuncu Rekoru Kırdı

Half Life 2, Steam isimli platformda anlık oyuncu rekoru kırdı. Peki, 2004 yılında çıkışını gerçekleştiren FPS oyunu, yıllar sonra nasıl rekor kırdı? Konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Half Life 2 Steam'de Yeni Bir Rekora İmza Attı

Valve tarafından Source oyun motoru ile geliştirilen Half Life 2, 16 Kasım 2004 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti. Başarılı FPS oyunu, çıkış yaptıktan kısa süre içerisinde dünya genelinde çok sevilmişti. Öyle ki video oyunu, 2004 yılında 40'ı aşkın ödül almıştı. Bunun yanı sıra 2012'de son on yılın en iyi oyunu seçilmişti.

Bilim kurgu temasına sahip olan başarılı FPS oyunu, Steam platformunda yeni bir rekora imza attı. Valve firmasının en popüler oyunu 16 bin 101 anlık oyuncu sayısı ile rekor kırdı. Oyuncuların hedefi 6 bin 882 anlık oyuncu sayısıydı. Oyuncuların hedefledikleri sayıyı çok rahat bir şekilde geçtiklerini görüyoruz. Peki, 2004 yılında çıkışını gerçekleştiren Half Life 2, anlık oyuncu rekorunu nasıl kırmayı başardı?

Half Life topluluğunda yer alan oyuncular, "Breaking the Bar" isimli bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlik kapsamında oyuncuların belirlenen saatte söz konusu video oyununa girmesi istendi. Half Life 2 oyuncuları, belirlenen saatte oyuna giriş yaparak rekorun kırılmasını sağladı.

Dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan canlı yayın platformu Twitch'te de 8 bin 630 izleci sayısına ulaşıldı. Half Life topluluğu ayrıca Half Life 2: Remastered Collection isimli bir sürüm üzerinde çalışıyor. Half Life 2'nin yenilenmiş sürümü olan Half Life 2: Remastered Collection, kısa süre önce SteamDB'de listelendi.

Valve firmasının resmi olarak onayladığı bir yapım olan Half Life 2: Remastered Collection, çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde bekleniyor. Half Life 2: Update'i geliştiren topluluğun söz konusu yapım üzerinde çalıştığını belirtelim. Half Life 2: Update, oyuncular tarafından çok olumlu eleştiriler almıştı.

Yıllar önce çıkışını gerçekleştiren video oyununun Steam platformunda anlık oyuncu rekoru kırması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sahip olduğu grafik, oynanış ve senaryo ile büyük bir başarı elde eden FPS oyunu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.