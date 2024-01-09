Half-Life 2 RTX'ten Yeni Oynanış Fragmanı Yayınlandı! (Video)

NVIDIA, CES 2024'te yakında çıkacak olan Half-Life 2 RTX modu için yeni bir oynanış fragmanı paylaştı.

NVIDIA geçen yıl Gamescom'da Half-Life 2 RTX'i duyurmuş ve Half-Life 2 topluluğunun üyelerinin Valve'ın eleştirmenlerce beğenilen birinci şahıs nişancı oyununun RTX yenilemesini sağlamak için birlikte çalıştıklarını doğrulamıştı.,

Half-Life 2 RTX Yeni Oynanış Fragmanı

Half-Life 2 RTX, NVIDIA'nın donanım odaklı ışın izleme, NVIDIA Reflex, RTX IO ve üçüncü nesil DLSS gibi teknolojilerini kullanacak.

Bu yeniden düzenleme, NVIDIA'nın 2022'de duyurduğu ve bu ayın sonunda beta olarak yayınlayacağı bir modlama araç seti olan RTX Remix sayesinde mümkün oldu.

Half-Life 2 RTX, Portal RTX ve Portal: Prelude RTX dâhil olmak üzere önceki iki projeyle birlikte RTX Remix'ten yararlanan üçüncü oyun olma özelliği taşıyor.

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