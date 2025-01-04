Yer Yerinden Oynayacak: Half-Life 3 Bu Defa Gerçekten Duyurulabilir

Half-Life 2'nin çıkışı üzerinden neredeyse 21 yıl geçti. Ancak oyuncular, Half-Life 3'ü beklemekten hiçbir zaman vazgeçmedi. Her sene çıkan yeni gelişmeler, "o sene bu sene" iddiaları ile oyalandık ve belki de kendimizi kandırdık. Şimdi ise Half-Life 3 duyurusu iddiaları bir kez daha geri geldi. Üstelik kanıtlar bu defa hiç olmadığı kadar sağlam!

Half-Life 3 Çok Yakında Duyurulabilir

Yukarıfda da belirttiğimiz üzere Half-Life 3 iddiaları 21 yıldır hiçbir zaman hayatımızdan eksik olmadı. Ancak ilk defa işaretler bu kadar fazla ve net. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise oyundaki ikonik G-Man karakterini seslendiren Mike Shapiro’nun 2024’ün son günlerinde paylaştığı bir video oldu.

G-Man karakterine "hayat veren" ünlü isim, paylaştığı videoda G-Man sesiyle yeni yılda “çok büyük sürprizlerin” yolda olduğunu söyledi. Shapiro, 2020’de Half-Life: Alyx’in çıkışı sonrası “Geçmişten gelen bir projenin parçası üzerinde çalışıyorum” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Üstelik Half-Life 3 ile ilgili tek iddia bu değil. Valve ile ilgili verdiği bilgiler ile gündeme gelen “Gabe Follower” adlı içerik üreticisi de şirketin “Project White Sands” isimli bir proje üzerinde çalıştığını ve bunun Half-Life 3 olduğunu hatta geliştiricilerin bu oyunu yakın çevresine test ettirmeye başladığını iddia etti.

Project White Sands aynı zamanda önceki Half-Life oyunlarının geçtiği Nevada'daki bir gölgeye verilen isim. Ayrıca başka seslendirme sanatçılarının da yakın zamanda Valve için "bazı projelerde" çalıştığı biliniyor. Tüm bunlar bir araya geldiğinde Half-Life 3'ün çok yakında duyurulmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.