Half-Life 3 Söylentileri Yeniden Alevlendi! Duyuru Yakın Olabilir

GTA 6 ile en çok beklediğimiz bir diğer oyun ise hiç şüphesiz ki Half-Life 3. Bu yılın başlarında hızlı bir giriş yapmıştık ve aradan geçen zaman zarfında da sık sık karşımıza çıkmıştı. Her ne kadar Valve tarafından bir renk verilmemiş olsa da, sessiz sedasız hazırlıklar devam ediyor gibi görünüyor. Steam mağazasında yaşanan son gelişme, bunun bir başka kanıtı oldu.

Half-Life 3 İçin Yıllar Süren Bekleyiş Sona Eriyor Olabilir

Hatırlayacağınız üzere son yaşanan gelişmeler ile oyunun duyuru fragmanının hazırlık aşamasında olduğu iddia edilmiş iken, Steam Sonbahar İndirimi döneminin de üçüncü oyunun duyurusu için boşluk yaratılmak istendiği için Kasım ayından Eylül ayına alındığı üzerinde duruluyor. Bunun dayanak noktası olarak da şirketin geçtiğimiz yıllardaki yeni ürün duyurularını Steam etkinliklikleri ile aynı zamana denk getirmediği olmuştu. Dün duyurulan yeni donanımların ardından, gözler şimdi de Half-Life 3 oyununa döndü. Mağazadaki bir detay ise ateşe bir odunun daha atılmasına sebebiyet verdi.

Steam mağazasına gidip de herhangi bir Valve oyunu arattıktan sonra, şirketin ismine tıklayın. Bir sonraki sayfada 'Pek Yakında Çıkacak'lar kısmına geçtiğinizde, Deadlock, Steam Controller, Steam Frame ve Steam Machine listeleniyor. Olay aslında tam da burada şaşırtıcı bir hal alıyor. Öyle ki sol taraftaki 'Tümü' kısmında beş sonuç görünüyor iken, sağ tarafta sadece dört tane listeleniyor. Aradaki fark ise 'Oyun' kısmında iki sonuç olsa da, listelenen oyun sadece Deadlock.

Peki bu hem gizemli ve hem de gizli ikinci oyun ne olabilir? Akıllara gelen tek ihtimal var ki o da Half-Life 3. Hatırlayacağınız üzere Half-Life: Alyx duyurusu sonrasında Valve, bu evreni daha çok ziyaret etmeyi istediğini ifade etmişti. Yine de bu, üçüncü oyunun resmen geliştirilme aşamasında olduğunu teyidi değil. Ancak geçmişte yaşanan sızıntılar da bir "Acaba?" dedirtmiyor değil.

Bakalım bu yıl bitmeden, seri açısından oynanışta büyük yeniliklere sahne olacağının ve Gordon Freeman hikayesi için kapanış perdesi niteliği taşıyacağının söylendiği Half-Life 3 ile gerçekten de karşılaşacak mıyız? Gelişmeleri heyecanla takipteyiz.