Bekleyiş Sona mı Eriyor? Half-Life 3 Duyurusu Bu Ay Gerçekleşebilir

Half-Life 3 sonunda geliyor. Valve her ne kadar 21 yıldır devam eden sessizliğini korusa da son haftalarda ortaya çıkan yeni ipuçları, serinin geri dönüşüne işaret ediyor olabilir. Counter-Strike 2 ve Dota 2 kodlarında "HLX" kod adıyla ortaya çıkan yeni Half-Life oyunu için beklentiler yüksek. Oyunun FSR teknolojisini destekleyeceği, oynanışa yenilikler getireceği ve Gordon Freeman efsanesine bir nokta koyacağı zaten konuşuluyordu. Gelen son bilgilere bakılırsa, bu merakla beklenen duyuru bu ay içinde yapılabilir.

Half-Life 3 Duyurusu Bu Ay Mı Gerçekleşecek?

Peki Half-Life 3 oyununun bu ay içerisinde duyurulacağı kanısına nereden varıldı? Half-Life 3'ün bu ay duyurulacağı yönündeki beklentiler, Steam'in ana sayfasındaki takvimden kaynaklanıyor. Topluluk, 18 Kasım - 8 Aralık 2025 tarihleri arasındaki bir boşluğa dikkat çekerek bu sonuca ulaştı.

Reddit kullanıcısı 'sameseksure', Valve'ın geçmişteki tanıtım dönemlerini analiz ederek şirketin yeni ürün duyurularını büyük Steam etkinlikleriyle aynı döneme denk getirmediğini belirtti. 'sameseksure', bu analize dayanarak Half-Life 3 duyurusunun tam da bu boşlukta yapılacağını savunuyor.

Bildiğiniz gibi mağazadaki Sonbahar dönemi indirimleri her daim Kasım ayında gerçekleştiriliyor. Ne var ki bu yıl için 29 Eylül - 6 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu detay da ihtimalleri hayli kuvvetlendiren bir başka etken oldu diyebiliriz.

Geçmişte de kaynak kodu sızıntıları ve bir aktörün ifadeleri ile gündeme gelen serinin üçüncü oyunu için, Valve şirketine yakınlığı ile bilinen Tyler McVicker isimli içerik üretici tarafından 2025 bitiminden önce çıkabileceği söylenmişti.

Elbette şimdiye kadar duyduğumuz iddialar, sızıntılar ve söylentiler, henüz Valve tarafından teyit edilmiş değil. Şirket sessizliğini korumaya devam eder iken, beklentiler ise bu ay içerisinde büyük bombanın patlatılması yönünde. Bakalım bu defa mutlu sona ulaşabilecek miyiz? Gelişmeleri takipteyiz.