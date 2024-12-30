Yıllardır Beklenen Half-Life 3 Yakında Gelebilir!

Oyun dünyasının önemli kilometre taşlarından biri olarak görülen Half-Life 2'nin çıkışından bu yana 20 yıldan uzun bir süre geçti. Milyonlarca oyunsever, sevilen yapımın hemen ardından Valve'nin Half-Life 3 oyununu geliştireceğini düşünüyordu. Ancak gelin görün ki o günden bu yana heyecanla beklenen oyun için en ufak bir hareketlenme bile olmadı.

Ancak iddialara göre bu durum yakında değişebilir. Bir süredir Valve tarafından geliştirildiği söylenen Half-Life 3'ün Valve geliştiricileri tarafından test edildiği öne sürülüyor.

Half-Life 3 Test Aşamasına Geçti!

Sektörel kaynaklardan aktarılan yeni bilgilere göre, Valve'nin Half-Life Alyx yapımının ardından geliştirmeye başladığı Half-Life 3 oyununda önemli bir mesafe kat etti. Şirketin geçtiğimiz aylarda oyunu geliştiriciler onların yakınlarıyla birlikte test etmeye başladığı bildiriliyor.

Merakla beklenen oyun test aşamasına geçmiş olsa da çıkış yapması için hala erken bir tarihte olduğumuz söyleniyor. Kaynaklar Valve'nin, her şeyin doğru gittiği bir senaryoda 2025 yılı içerisinde oyun ile ilgili ilk resmi duyuruyu yapabileceğini belirtiyor. Tabii biz tüm bunların hala birer iddia olduğunu tekrardan hatırlatalım.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Valve, sahiden de aradan 20 yıl geçmiş olmasına rağmen Half-Life 3'ü geliştirmeye başlamış olabilir mi? Yorumlarda buluşalım...