İlk Half-Life oyunu dün akşam saatlerinde Steam'de ücretsiz olarak dağıtıldı. Bu fırsat tüm dünyada büyük ilgi gördü. Ancak çok kısa bir zaman sonra oyun yeniden ücretli hâle getirildi. Bugün ise oyunun Steam'de yeniden ücretsiz olduğu görüldü.

20 Kasım'a Kadar Kütüphanenize Ekleyebilirsiniz!

İlk olarak 1998 yılında piyasaya sürülen Half-Life, 16 Kasım akşamında Steam'de ücretsiz oldu. Ancak kısa süre sonra ücretli hâline geri döndü. Dünkü fırsatı yakalayamayan oyuncular için bugün bir fırsat daha doğdu.

Dün ücretsiz dağıtıldıktan kısa bir süre sonra ücretli yapılan Half-Life Steam'de yeniden ücretsiz oldu.



20 Kasım'a kadar kütüphanenize oyunu kalıcı olarak ekleyebilirsiniz. pic.twitter.com/mFTCAlePmq — Tamindir.com (@Tamindir) November 17, 2023

Oyunun Steam sayfasına baktığımızda yeniden ücretsiz olduğunu görüyoruz. Oyuncular Half-Life'ı 20 Kasım saat 21.00'den önce alırlarsa, ücretsiz ve kalıcı bir şekilde kütüphanelerine eklemiş olacaklar.

Valve, 25’inci yıl dönümüne özel yaptığı bu kampanya ile normalde 105 TL olan oyunu şu anda ücretsiz bir şekilde sunuyor.

Peki siz Steam'deki bu fırsattan yararlanacak mısınız? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizmle paylaşabilirsiniz.