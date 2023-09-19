Halka Arzda Rekor Kırdı: İşte O Firma!

Son zamanlarda oldukça ilgi gören yatırım yöntemi halka arz, hisse senetlerini satışa çıkardığını ilan eden bir şirketin tüm yatırımcılara hissedar olma yolunu açar. Ülkemizde gittikçe popülerleşen halka arzda rekor kırıldı.

Ünlü teknoloji firması Reeder'ın halka arzına yaklaşık 4,3 milyon yatırımcı katıldı. Halka arzın büyüklüğü ise herkesi şaşırttı.

Büyüklüğü 2 Milyar TL Oldu!

Reeder Teknoloji'nin halka arzına tam tamına 4 milyon 262 bin yatırımcı katıldı. Halka arz sonuçlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanmasının ardından rekor sayı ortaya çıktı.

Buna göre halka arzın büyüklüğü yaklaşık 2 milyar TL oldu.

Reeder Teknoloji'nin Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) liderliğinde, Ziraat Yatırım Menkul Değerler ve Yatırım Finansman Menkul Değerler eş liderliğinde 9,30 TL fiyattan gerçekleştirdiği halka arzında, toplamda 4 milyon 208 bin yatırımcı şirkete ortak oldu.

Bu sayı Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 5'ine denk geliyor. 4 milyon 262 bin başvuru sayısında 699'unun bireysel talepte bulunduğu açıklandı.

Satışa sunulan payların yüzde 85'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 15'i yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arz sonuçlarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da 21 Eylül'de REEDR koduyla işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Ortak satıştan elde edilen gelirin bir kısmının 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılacağı belirtildi.

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