Halo Dizisinin 2. Sezon Fragmanı Yayımlandı: Yayın Tarihi Ne Zaman?

Aksiyon, macera ve bilim kurgu türlerindeki Halo dizisinin 2. sezon fragmanı izleyiciler ile buluştu. Yeni tanıtım videosu, uzun süredir merak içerisinde beklenen yeni sezondan bazı sahneler içeriyor.

Halo Dizisinin 2. Sezon Fragmanı Nasıl İzlenir?

Steven Kane ve Kyle Killen tarafından yaratılan dizinin ikinci sezonu için yayımlanan tanıtım videosu heyecan seviyesini önemli ölçüde artırdı. Paramount Plus'ın resmî YouTube kanalı üzerinden yayımlanan fragman 2 dakika 25 saniye uzunluğunda. Videonun görüntülenme sayısı 1 milyon 247 bini aştı.

Halo Dizisinin Oyuncuları ve Karakterleri

Pablo Schreiber (Master Chief)

Shabana Azmi (Margaret Parangosky)

Natasha Culzac (Riz-028)

Olive Gray (Dr. Miranda Keyes)

Yerin Ha (Kwan Ha)

Bentley Kalu (Vannak-134)

Kate Kennedy (Kai-125)

Charlie Murphy (Makee)

Jen Taylor (Cortana)

Halo Dizisinin Konusu

26. yüzyılda geçen dizi, Covenant isimli uzaylı ırkı ile insanlar arasındaki savaşı anlatıyor.

Halo Dizisi 2. Sezon Yayın Tarihi

7,2 IMDb puanına sahip olan Halo dizisinin ikinci sezonu 8 Şubat 2024 tarihinde Paramount Plus üzerinden yayımlanmaya başlayacak.

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