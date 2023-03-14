Haluk Bilginer Sahnede Fenalaşarak Hastaneye Kaldırıldı
Türkiye'nin en ünlü oyuncularından olan Haluk Bilginer, bugün sahnede performansını icra ederken fenalaştı. İşte detaylar!
Türk sinema ve tiyatro tarihinin duayen oyuncularından biri olan Haluk Bilginer, bugün sahnede fenalaştı.
Kundakçı isimli oyunu icra ederken 2. perde sırasında fenalaşan Haluk Bilginer, hastaneye kaldırıldı.
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı Paylaştı
Ünlü oyuncunun ambulansla hastaneye kaldırılmasının ardından bilincinin açık olduğu açıklandı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Twitter'da yaptığı paylaşımda Haluk Bilginer'e şifa diledi.
"Tiyatromuzun usta ismi değerli Haluk Bilginer’in bu akşam Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahnelediği 'Kundakçı' oyunu sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bilgisini üzülerek aldım. Kendisine acil şifalar diliyorum"
-Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı
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