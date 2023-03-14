Haluk Bilginer Sahnede Fenalaşarak Hastaneye Kaldırıldı

Otomobil

Togg Fiyat Listesi Sızdırılmış Olabilir: İşte Model Model Fiyatlar!

Türkiye'nin yerli otomobil girişimi Togg C-SUV'un fiyatı hakkında birçok tahmin yapılmış olsa da henüz resmî bir açıklama yapılmadı ancak bugün sızdırılan bir görsel, Togg C-SUV T10X modelinin fiyat listesini açıkça ortaya koyuyor.