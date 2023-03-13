Togg Fiyat Listesi Sızdırılmış Olabilir: İşte Model Model Fiyatlar!

Türkiye'nin yerli otomobil girişimi Togg C-SUV'un fiyatı hakkında birçok tahmin yapılmış olsa da henüz resmî bir açıklama yapılmadı ancak bugün sızdırılan bir görsel, Togg C-SUV T10X modelinin fiyat listesini açıkça ortaya koyuyor.

Sızan görselde Togg C-SUV modelinin ismi Togg T10X olarak geçiyor. Giriş seviyesi versiyonun "T10X V1 RWD Standart Menzil" adı altında 1,090,000 TL'ye satılacağı görülüyor. Bu versiyon, tek motorlu ve arkadan itişli olup, 160 kW (218 hp) güç ve 350 Nm tork sunan bir elektrik motoru kullanıyor. Küçük batarya ile donatılan bu versiyonun WLTP'ye göre 310 km'ye kadar sürüş menzili bulunuyor. Bu özellikleriyle şehir içi kullanımlar için ideal bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz.

Giriş Seviyesi Model 1,090,000 TL'den Başlıyor

Bir üst versiyonda da bu değerler aynı ancak "V2" ibaresi dikkat çekiyor. Bu versiyonun fiyatı ise 1,190,000 TL olarak belirlenmiş. Otomobilin donanım seviyesiyle ilgili olabileceği düşünülen bu bilgi, daha üst düzey özellikleri arayanlar için ideal olabilir.

Togg C-SUV'un uzun menzilli üçüncü seçeneği ise yine arkadan itiş özelliği sunan 160 kW motor ile büyük bataryayı bir araya getiriyor. Bu sayede WLTP'ye göre 510 kilometreye kadar sürüş menzili hedefleniyor. Bu versiyonun fiyatı ise 1,290,000 TL. Bu özellikleriyle, uzun mesafe seyahatlerine çıkmayı planlayan otomobil tutkunları için ideal bir seçenek sunabilir.

Şimdilik sızdırılan bu fiyatlara dair Togg yetkililerinden resmî bir açıklama gelmemiş olsa da Togg C-SUV'un ön siparişleri kısa süre içinde başlayacak. Togg, ön sipariş sürecini web sitesi ve Trumore uygulaması üzerinden gerçekleştirecek. Siparişler ve teslimat sıralaması çekilişle belirlenecek ve Mart ayı sonundan itibaren ilk otomobiller kullanıcılarına teslim edilmeye başlanacak. Togg, 2023 yılı sonuna dek 20 bin adet araç üretmeyi hedefliyor.