400 TL Değerindeki Hammerting Ücretsiz Dağıtılıyor: Fırsatı Kaçırmayın!

Bilindiği üzere Epic Games Store her hafta ücretsiz oyun dağıtırken, Steam de zaman zaman bazı oyunları ücretsiz olarak kullanıcıların kütüphanelerine eklemelerine izin veriyor. Bu iki platformun yanı sıra GOG da zaman zaman ücretsiz oyunlarla kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Şimdi bir kez daha GOG paltformu, ilgi çekici bir oyunu daha ücretsiz olarak kullanıcılarına dağıtıyor. Hâlihazırda Steam'de güncel fiyatı 12,49 dolar (402 TL) olan Hammerting, 4 Nisan'a kadar GOG kullanıcılarına özel ücretsiz ve tek yapmanız gereken oyunu kütüphanenize eklemek.

Hammerting Hakkında

Keşfedilmemiş Mara dağlarında bir Cüce madenci kolonisini yönet. Üst Dünya'da savaşın şiddeti arttıkça, kötülüğe karşı verilen savaşta müttefiklerine iş görecek en iyi silahları ve teçhizatı sağlamak için üretmen, keşfetmen ve savaşman gerekecek.

Renkli Cücelerden oluşan bir klanı yönet, destansı bir maden işletmesi kur, efsanevi kılıçlar üret. Daha fazla ün, daha fazla zenginlik ve daha fazla tehlike için daha derinlere doğru kaz.

Hammerting Ücretsiz Nasıl Alınır?