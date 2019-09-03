HarmonyOS Geniş Ürün Yelpazesi Desteği İle Gelecek

Huawei'nin uzun süredir geliştirmekte olduğu ve şirketin geleceğini şekillendirecek olan işletim sistemi HarmonyOS, geniş ürün desteği ile dikkatleri çekecek.

İlk kez birkaç ay önce kendisinden haberdar olduğumuz HarmonyOS, şirketin olası sorunlara karşı geliştirdiği alternatif bir işletim sistemi olarak duyurulmuştu. İlk zamanlarda KirinOS ve HongmengOS gibi isimlerle anılan işletim sistemi, daha sonrasında alınan patentlerle birlikte HarmonyOS adını almıştı.

Yeni işletim sistemi ile ilgili açıklamalarda bulunan Huawei Kıdemli Küresel Ürün Yöneticisi Peter Gauden, söz konusu yazılımın geleceğe hitap ettiğini ve gelecek için tasarlandığını belirtti. Konuşmasında bazı mesajlar veren Gauden, işletim sisteminin Çin dışı pazarlarda farklı üreticilerin de kullanımına açık olabileceğinin sinyallerini verdi.

Ürünleri birbirine bağlamak için uygun bir işletim sistemi olduğunu belirten Gauden, nesnelerin interneti teknolojisinin kullanımında önemli bir yer edineceğini de belirtti. Şirketin akıllı televizyonlardan akıllı saatlerine, akıllı hoparlörlerden akıllı telefonlara kadar geniş bir ürün yelpazesi için geliştirdiği bu yazılım, bu yöndeki planlarının da en önemli destekçisi olarak karşımıza çıkıyor. HarmonyOS'un "Her şeyi kapsayan ve tüm ürün tipleriyle çalışan tek bir işletim sistemi" olduğunu belirten Gauden, sistemin cihazdan bağımsız olarak açık bir iletişim kurmak amacıyla tasarlandığını da söyledi.

Derleyiciler sayesinde program dillerinin çevrilmesinin basit olduğunu ve Android uygulamalarını çalıştırabildiğini vurgulayan Gauden, sunulan kolaylıkların üçüncü taraf geliştiriciler için de önemli olduğunu belirtti. Ancak konuşmasının başında HarmonyOS'u geleceğin yazılımı olarak belirten Peter, sistemin üzerinde 5-10 yıl daha çalışılması gerektiğini düşünmekte. Diğer üreticilerle iş birliği yapılması hakkında sorulara yanıt vermeyen Gauden, söz konusu platform için hala erken olduğunu söyledi. Yetkili, Çin dışında mevcut olacak ilk ürünlerin akıllı saatler ve dizüstü bilgisayarları içerebileceğini de belirtti.

Tüm bunlarla birlikte olası ambargo durumlarında şirketin planlarını erkene alıp kendi işletim sistemini kullanıma sokabileceğini söyleyelim.