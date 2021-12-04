HarmonyOS Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek? Tarih Verildi!

HarmonyOS Türkiye çıkış tarihi belli oldu. Çin merkezli teknoloji devi Huawei, uzun bir süredir merak edilen konu ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklama, kullanıcıların kafasında oluşan soru işaretlerini giderdi. HarmonyOS işletim sisteminin küresel sürümünün ne zaman sunulacağına dair tüm detaylar haberimizde.

HarmonyOS Türkiye Çıkış Tarihi Açıklandı

Çin merkezli teknoloji devi Huawei'nin geliştirdiği HarmonyOS isimli işletim sistemi uzun bir süredir Çin'deki birçok akıllı telefon, akıllı ev aletleri ve daha pek çok cihazda mevcut. Şirket, işletim sistemini küresel olarak piyasaya sürmedi fakat bu durum yakında değişebilir.

HuaweiCentral tarafından paylaşılan bir rapora göre Huawei'de görevli Derek Yu, Romanya merkezli Adevarul isimli gazeteye konu ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. Yu, yaptığı açıklamada, işletim sisteminin global olarak ne zaman sunulacağını duyurdu.

İşletim sisteminin küresel sürümüne ilişkin çok önemli bilgiler paylaşan Yu, röportaj sırasında HarmonyOS işletim sisteminin önümüzdeki yıl küresel olarak piyasaya sürüleceğini açıkladı. Şu anda 140'tan fazla akıllı telefon, tablet ve akıllı cihaz, teknoloji devi Huawei tarafından geliştirilen işletim sistemine sahip.

HarmonyOS'un şu anki sürümünün öncelikle Çinli kullanıcılara odaklandığını belirten kıdemli yetkili Yu, işletim sisteminin şimdiden 100 milyondan fazla kullanıcı tarafından yüklendiğini söyledi. Şirket, HarmonyOS olarak isimlendirilen işletim sistemini ilk kez 2019 yılında Huawei Geliştirici Konfernası esnasında açıklamıştı.

2020 yılının sonlarında piyasaya sürülen HarmonyOS 2.0 ile birlikte desteklenen cihaz sayısı arttırılmıştı. 2021 yılının kasım ayı itibarıyla Çin'de bu sürümü kullanan Huawei kullanıcı sayısı 150 milyonu aştı.

Şirket, bu yılın başlarında HDC 2021'de HarmonyOS 3.0'ı duyurmuştu. Teknoloji devi, 2022 yılının ilk çeyreğinde HarmonyOS 3.0'ın beta sürümünü yayımlamayı planlıyor. Beta sürümünün küresel olarak mı yoksa yalnızca Çin'de mi çıkacağı henüz bilinmiyor.

Çinli teknoloji devi, yayımladığı güncellemeler ile birlikte kullanıcı deneyimini iyileştirmeye devam ediyor. HarmonyOS performans tarafında da başarılı durumda. Öyle ki, Android'den HarmonyOS'a geçen kullanıcılar, genel performans anlamında yüzde 10 oranında artış yaşadığını belirtti.

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