Harry Potter Dizisinde Dumbledore'u Kimin Canlandıracağı Belli Oldu

Aynı adlı kitaplardan uyarlanan Harry Potter serisinin ilk filmi 2001, son filmi ise 2011 yılında vizyona girdi. Toplamda sekiz filmden oluşan seri dünyanın dört bir yanında büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Harry Potter evrenine yeni bir dizi katılmaya hazırlanıyor. Bu diziyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Harry Potter Dizisinde Dumbledore'u Hangi Oyuncu Canlandıracak?

Yeni dizide Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nun müdürü Profesör Albus Dumbledore'u John Lithgow canlandıracak. 79 yaşındaki başarılı oyuncu Lithgow, bu teklifin kendisi için sürpriz olduğunu söyledi.

Sundance Film Festivali'nde başka bir film için bulunduğunu ve bir telefon aldığını belirten Lithgow, Karar vermek hiç kolay olmadı çünkü bu rol, hayatımın son bölümünü tanımlayacak gibi görünüyor" dedi.

Lithgow, "Ama çok heyecanlıyım. Harry Potter evrenine yeniden odaklanan harika insanlar var. Bu yüzden zor bir karar oldu. Dizinin çekimleri tamamlandığında yaklaşık 87 yaşında olacağım, ama 'evet' dedim" sözlerine de yer verdi.

Film serisinde Dumbledore'u Michael Gambon canlandırmıştı. 4 kez BAFTA kazanan Gambon 27 Eylül 2023 tarihinde hayatını kaybetmişti.

Harry Potter Dizisi Ne Zaman Çıkacak?

Harry Potter dizisinin 2026 yılının sonunda veya 2027 yılının başında yayınlanması bekleniyor.