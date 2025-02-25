Sevilen Netflix Orijinal Yapımları Bir Nefes Uzakta (Mezarlık 2. Sezon Dahil!)

Bu hafta, hatta bugün itibarıyla; nicedir Netflix'e gelmesi beklenen iki orijinal yapım geri dönüşe geçiyor. Aralarında Türk yapımı Mezarlık (The Graveyard) 2. sezon da bulunuyor. Bu hafta spor ve suç draması sevenleri ekran başına kitleyecek iki güzel sebep var yani.

İşte bu hafta geri dönen 2 Netflix dizisi:

Full Swing – 3. Sezon (25 Şubat)

Bugün golf sevenler için Full Swing, 3. sezonuyla geri dönüyor. PGA Tour'un rekabet dolu atmosferini gözler önüne seren bu belgesel dizisi, bu sezon ilk kez Presidents Cup'ı da kapsıyor.

Ayrıca bu sezonda Scottie Scheffler'in 2024 PGA Şampiyonası'nda yaşadığı tutuklanma olayına da yer veriliyor. Olay anına dair bir klibi bile yeni sezona eklemişler.

Gerçekçi bir PGA Tour dramasına hazırlanın. Bugün 3. sezon yayında!

Mezarlık (The Graveyard) – 2. Sezon (27 Şubat)

Türk yapımı suç draması; başrolünde Birce Akalay'ın da bulunduğu Mezarlık dizisi, İstanbul'da işlenen kadın cinayetlerini baz alıyor.

Özel Suçlar Birimi, bir diğer adıyla "Mezarlık" olarak bilinen karanlık bir bodrum katında çalışmalarını gerçekleştiren bir ekip, gerçek hayattan esinlenerek işlenen gerilim dolu bir atmosferde sır perdelerini aralamaya çalışıyor.

Başarılı oyunculuk performansı ve hayatın tam içinden konusuyla Mezarlık 2. sezon, Perşembe günü yayında!

Siz hangi diziyi izlemeyi düşünüyorsunuz?