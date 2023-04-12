HBO Bombayı Patlattı: Harry Potter Dizisi Geliyor

Son yıllarda hem oyun hem de beyaz perde tarafında Harry Potter serisinin yeniden doğuşuna tanık oluyoruz. Yakın zamanda çıkan Hogwarts Legacy oyunu sonrası bir bomba da HBO'dan geldi.

Bugün HBO Max Twitter hesabından yapılan paylaşımda orijinal Harry Potter serisi kitaplarını konu edinen bir dizi yapılacağı açıklandı.

İşte Harry Potter Dizisi Tanıtım Fragmanı

Your Hogwarts letter is here.



Max has ordered the first ever #HarryPotter scripted television series, a faithful adaptation of the iconic books. #StreamOnMax pic.twitter.com/3CgEHLYhch — HBO Max (@hbomax) April 12, 2023

"Sizin Hogwarts mektubunuz!" başlığıyla yapılan paylaşımda filmlerin klasik tema müziği yer aldı. Paylaşıma göre kitapların sadık bir uyarlaması olarak tasarlanacak olan dizi, HBO Max üzerinde yayınlanacak.

Efsanevi kitap serisinin toplamda 8 film ile beyaz perdeye aktarıldığı düşünüldüğünde, HBO Max'ın çok uzun soluklu bir dizi yaratmak istediği görülebiliyor.

Bazı hayranlar klasik film serisinin oldukça başarılı olduğunu ve evrenin bir diziyle bozulmaması gerektiğini düşünse de HBO gibi dünyanın en çok sevilen dizilerini yaratan bir firmanın bu işe el atması, çoğu kişiyi sevindirdi.

Henüz dizinin oyuncuları veya çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Detayların önümüzdeki aylarda netleşmesi bekleniyor.