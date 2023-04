HBO Bombayı Patlattı: Harry Potter Dizisi Geliyor

Son yıllarda hem oyun hem de beyaz perde tarafında Harry Potter serisinin yeniden doğuşuna tanık oluyoruz. Yakın zamanda çıkan Hogwarts Legacy oyunu sonrası bir bomba da HBO'dan geldi.

Bugün HBO Max Twitter hesabından yapılan paylaşımda orijinal Harry Potter serisi kitaplarını konu edinen bir dizi yapılacağı açıklandı.

Your Hogwarts letter is here.



Max has ordered the first ever #HarryPotter scripted television series, a faithful adaptation of the iconic books. #StreamOnMax pic.twitter.com/3CgEHLYhch