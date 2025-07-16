HBO'nun Yeni Harry Potter Dizisinden İlk Görüntü Geldi

"Game of Thrones" ve "The Last of Us" yapımcılarından Mark Mylod, HBO'da yayınlanacak yeni Harry Potter dizisi için kolları sıvadı. İşte tüm bilinenler.

Ecem Köksal
Ecem Köksal -

HBO'nun merakla beklenen Harry Potter dizisinden ilk resmi görseller yayınlandı. Yeni nesil karakterlerin efsane bir hikayeye değineceği Harry Potter dizisi için başrol Dominic McLaughlin ile birlikte diğer 21 kişinin kadroya katıldığı doğrulandı. Filmdeki ikonik karakterler, yeni yüzlerle dizide olacak:

  • Harry Potter — Dominic McLaughlin
  • Ron Weasley — Alastair Stout
  • Hermione Granger — Arabella Stanton
  • Hagrid — Nick Frost

Variety'nin resmi X hesabından paylaştığı görüntüler:

Harry Potter Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak?

HBO'nun ses getirecek yeni yapımı Harry Potter için bir araya gelen yapım kadrosunda yıldız isimler yer alıyor. The Last of Us ile büyük başarı yakalayan HBO, bu büyük yapımda yer alan Mark Mylod ile tekrar çalışma fırsatını elde etti. Üstelik David Heyman, Neil Blair ve Harry Potter roman serisinin yazarı olan J.K. Rowling de yapım kadrosunda yer alıyor.

Harry Potter dizisi için kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor. Zaten gelen ilk görüntüler, çekimlere yeni başlandığının sinyalini veriyor.

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