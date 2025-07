HBO'nun Yeni Harry Potter Dizisinden İlk Görüntü Geldi

HBO'nun merakla beklenen Harry Potter dizisinden ilk resmi görseller yayınlandı. Yeni nesil karakterlerin efsane bir hikayeye değineceği Harry Potter dizisi için başrol Dominic McLaughlin ile birlikte diğer 21 kişinin kadroya katıldığı doğrulandı. Filmdeki ikonik karakterler, yeni yüzlerle dizide olacak:

Harry Potter — Dominic McLaughlin

— Dominic McLaughlin Ron Weasley — Alastair Stout

— Alastair Stout Hermione Granger — Arabella Stanton

— Arabella Stanton Hagrid — Nick Frost

Variety'nin resmi X hesabından paylaştığı görüntüler:

HBO's #HarryPotter series has debuted the first look at Dominic McLaughlin as the iconic boy wizard.



Filming is officially underway on the show, which will premiere in 2027 on HBO and HBO Max.https://t.co/f2bfkbvhJv pic.twitter.com/thBnhROmrI — Variety (@Variety) July 14, 2025

Hagrid. Then (Robbie Coltrane) vs. Now (Nick Frost).



HBO's #HarryPotter series has debuted the first look at Nick Frost as Hogwarts' beloved groundskeeper.https://t.co/ChWeTRsKl6 pic.twitter.com/pCybJKGsXa — Variety (@Variety) July 15, 2025

Harry Potter Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak?

HBO'nun ses getirecek yeni yapımı Harry Potter için bir araya gelen yapım kadrosunda yıldız isimler yer alıyor. The Last of Us ile büyük başarı yakalayan HBO, bu büyük yapımda yer alan Mark Mylod ile tekrar çalışma fırsatını elde etti. Üstelik David Heyman, Neil Blair ve Harry Potter roman serisinin yazarı olan J.K. Rowling de yapım kadrosunda yer alıyor.

Harry Potter dizisi için kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor. Zaten gelen ilk görüntüler, çekimlere yeni başlandığının sinyalini veriyor.