The Last of Us 3. Sezonundan Önce Kadroda Şok Ayrılık!

Oyun dünyasının önde gelen yaratıcılarından Neil Druckmann, "The Last of Us" dizisinin üçüncü sezonu öncesinde HBO yapımından ayrıldığını açıkladı. Druckmann, oyunun HBO Max platformu dizisi olarak uyarlanmasında yapımcı rolünü üstlenmiş ve Craig Mazin ile birlikte çalışmıştı.

Kendisi aynı zamanda "Uncharted" ve "Jack & Daxter" oyun serilerini geliştiren Naughty Dog stüdyosunun da sahibi. Bu sebeple ayrılık kararı, Naughty Dog'un Instagram hesabından açıklandı. Açıklama şu ifadeler yer aldı:

The Last of Us'ın HBO uyarlamasında yaratıcı rolümden ayrılma kararı aldım. İkinci sezon tamamlanmışken ve üçüncü sezona dair üretim henüz başlamamışken, tüm odağımı Naughty Dog'daki görevlerime ve yeni oyunumuz Intergalactic: The Heretic Prophet'e vermek için tam zamanı diye düşündüm.

Druckmann'ın Ayrılığı The Last of Us Dizisine Nasıl Etki Edecek?

Druckmann, bu kararı dizinin ikinci sezonunun tamamlanmasının ardından ve üçüncü sezonun yapımına başlanmadan önce aldığını belirtti. Yani uzun zamandır kafasında kurduğu bir düşünceymiş. Yeni projeleri için diziden ayrılmasıyla birlikte TLOU için yeni bir başlangıç kapısı aralanmış oldu.



Fotoğraf: Neil Druckmann

Craig Mazin, Druckmann'a emekleri için teşekkür etti ve iki sezon boyunca onunla çalışmanın olağanüstü bir deneyim olduğunu vurguladı.

Druckmann'ın ayrılığıyla üçüncü sezondaki odak noktası tamamen değişiyor. Joel ve Ellie, hikayelerini büyük ölçüde tamamladılar. İkinci sezonda (DEVAMI SPOILER İÇERİR)

Bizzat Abby tarafından öldürülen Joel için hikayenin tamamen bittiği söylenebilir.

Yeni sezonda Joel'ın geçmişe dönük sahnelerde yer alıp almayacağı ise bir sürpriz. Konu artık Abby üzerinden devam edecek ve başrolde Kaitlyn Dever olacak.