Harry Potter Dizisinden Yeni Gelişmeler: Ne Zaman ve Nerede Yayınlanacak?

Merakla beklenen Harry Potter dizisi, duyurusunun gerçekleştirdiği günden bu yana bir dizi söylenti ve spekülasyona konu oluyor. Bugün ise dizinin yayın tarihi ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Warner Bros Discovery CEO'su David Zaslav, Cuma günü şirketin yılın son çeyreğini kapsayan kazanç çağrısında yaptığı açıklamada, Harry Potter dizisinin ilk bölümünün 2026 yılında Max yayın servisinde yayınlanmasının hedeflendiğini söyledi. Dizinin yedi sezona yayılması ve J.K. Rowling'in en çok satan fantastik kitap serisindeki her bir kitabı bir sezon olacak şekilde uyarlaması bekleniyor.

Eğer yayın kuruluşu Max olarak kalırsa, ülkemizde BluTV'nin sahibi olan ana kuruluştan ötürü dizinin Türkiye'de BluTV üzerinde yayınlandığını görebiliriz ancak bunlar şimdilik tahminden ibaret.

Harry Potter Dizisi 2026'da Geliyor

Gelişmeler bununla da sınırlı değil. CEO David Zaslav, birkaç hafta önce HBO ve Max'in içerik patronu Casey Bloys ve Warner Bros. Television başkanı Channing Dungey ile birlikte Londra'da bir araya geldiklerini ve yazar J.K. Rowling ile dizi hakkında görüştüklerini söyledi.

Zaslav konuyla ilgili olarak "J.K. ve ekibiyle gerçek anlamda zaman geçirdik. Her iki taraf da bu diziyi hayata geçirmekten ötürü büyük heyecan duyuyor. Konuşmalarımız harikaydı ve önümüzdeki dönem için bundan daha heyecanlı olamayız. Max'te dünyanın dört bir yanındaki hayranlarımızla dizimizi paylaşacak olmaktan sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Harry Potter dizisi için bugüne kadar herhangi bir oyuncu kadrosu açıklanmadı ancak serinin beyazperdede kullanılan kadrosundan tamamen farklı bir oyuncu kadrosuna sahip olacağını biliyoruz.

Şimdilik diziye dair gelişmeler bunlarla sınırlı. Peki sizin yeni Harry Potter dizisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.