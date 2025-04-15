Harry Potter Dizisinin Oyuncuları Belli Oldu! Kadro Şaşırttı

Aynı adlı kitaplardan uyarlanan Harry Potter serisinin ilk filmi 2001, son filmi ise 2011 yılında vizyona girdi. Toplamda sekiz filmden oluşan seri dünyanın dört bir yanında büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Harry Potter evrenine yeni bir dizi katılmaya hazırlanıyor. Bu diziyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Harry Potter Dizisinin Oyuncuları

Harry Potter dizisinin oyuncu kadrosunda John Lithgow, Paapa Essiedu, Janet McTeer, Nick Frost, Paul Whitehouse ve Luke Thallon yer alacak. Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nun müdürü Profesör Albus Dumbledore'u John Lithgow canlandıracak.

Paapa Essiedu, Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda öğretmenlik yapan Severus Snape isimli karakteri canlandıracak. Janet McTeer, Profesör McGonagall rolünü, Nick Frost ise Hagrid rolünü üstlenecek.

Paul Whitehouse Argus Filch karakterini, Luke Thallon ise Quirinus Quirrell karakterini canlandıracak. Harry karakterini kimin canlandıracağı ise henüz bilinmiyor. Efsane karakterleri canlandıracak isimler:

John Lithgow (Dumbledore)

Paapa Essiedu (Severus Snape)

Janet McTeer (Profesör McGonagall)

Nick Frost (Hagrid)

Paul Whitehouse (Argus Filch)

Luke Thallon (Quirinus Quirrell)

Harry Potter Dizisi Yayın Tarihi

Dizinin çekimlerine bu yaz başlanması bekleniyor. İlk sezonun ise 2026 yılının sonunda veya 2027 yılının başında yayınlanacağı düşünülüyor.