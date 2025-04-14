Prens 3. Sezon Tarihi Belli Oldu! Çok Yakında Geliyor

Prens 3. sezon ne zaman sorusunun yanıtı, Giray Altınok'Un popüler komedi dizisinin ilk iki sezonunu izleyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehbrede büyük hayran kitlesine sahip dizinin yeni sezonuna dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

2023 yılında yayınlanmaya başlayan Prens, kısa sürede çok büyük bir popülerliğe ulaştı. İkinci sezonu 2024 yılında izleyiciler ile buluşan dizinin yeni sezonu büyük bir merak içerisinde bekleniyor. Peki, Prens dizisi yeni sezon tarihi ne zaman?

Prens Dizisi 3. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Prens dizisinin üçüncü sezonu 9 Mayıs 2025 tarihinde Max (eski adıyla HBO Max) üzerinden yayınlanmaya başlayacak. Senaristliğini Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın üstlendiği dizinin yeni sezonunda yedi veya sekiz adet bölümün yer alması bekleniyor.

Prens Dizisi 3. Sezondan Bir Sahne

Prens Dizisi Konusu

Virtual stüdyo sistemi kullanılarak çekilen dizi, hayali bir krallık olan Bongomya'ya odaklanıyor. Dizide krallığın pek sevilmeyen üyesi olan prensin komedi dolu maceralarına tanık oluyoruz.

Prens Dizisi Oyuncuları

Giray Altınok

Serdar Orçin

Ceyda Düvenci

Derya Pınar Ak

Aslı Tandoğan

Çağdaş Onur Öztürk

Onur Özaydın

Bahadır Vatanoğlu

Canberk Gültekin

Kerem Özdoğan

Çağlar Ertuğrul

Kürşat Demir

Prens Dizisi Karakterleri

Prens

Thenio

Orion

Larg

Kalesh

Hasharia

Kraliçe Sion

Anarkhia

Sangu

Saksonya Dükü Philippe

Kaptan Vandyke

Kral Olaf

Dizide Giray Altinok prens karakterini, Çagdas Onur Öztürk Thenio'yu , Onur Özaydin Orion'u, Serdar Orçin Kalesh'i, Ceyda Düvenci Kraliçe Sion'u, Asli Tandogan Anarkhia karakterini, Derya Pinar Ak Hasharia'yı, Çağlar Ertuğrul ise Kaptan Vandyke karakterini canlandırıyor.