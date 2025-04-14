Prens 3. Sezon Tarihi Belli Oldu! Çok Yakında Geliyor
Prens dizisi 3. sezon ne zaman çıkacak sorusunun yanıtını merak eden kişiler için rehber hazırladık. İşte Prens yeni sezon yayın tarihi ve dahası!
Prens 3. sezon ne zaman sorusunun yanıtı, Giray Altınok'Un popüler komedi dizisinin ilk iki sezonunu izleyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehbrede büyük hayran kitlesine sahip dizinin yeni sezonuna dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.
2023 yılında yayınlanmaya başlayan Prens, kısa sürede çok büyük bir popülerliğe ulaştı. İkinci sezonu 2024 yılında izleyiciler ile buluşan dizinin yeni sezonu büyük bir merak içerisinde bekleniyor. Peki, Prens dizisi yeni sezon tarihi ne zaman?
Prens Dizisi 3. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?
Prens dizisinin üçüncü sezonu 9 Mayıs 2025 tarihinde Max (eski adıyla HBO Max) üzerinden yayınlanmaya başlayacak. Senaristliğini Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın üstlendiği dizinin yeni sezonunda yedi veya sekiz adet bölümün yer alması bekleniyor.
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Prens Dizisi 3. Sezondan Bir Sahne
Prens Dizisi Konusu
Virtual stüdyo sistemi kullanılarak çekilen dizi, hayali bir krallık olan Bongomya'ya odaklanıyor. Dizide krallığın pek sevilmeyen üyesi olan prensin komedi dolu maceralarına tanık oluyoruz.
Prens Dizisi Oyuncuları
- Giray Altınok
- Serdar Orçin
- Ceyda Düvenci
- Derya Pınar Ak
- Aslı Tandoğan
- Çağdaş Onur Öztürk
- Onur Özaydın
- Bahadır Vatanoğlu
- Canberk Gültekin
- Kerem Özdoğan
- Çağlar Ertuğrul
- Kürşat Demir
Prens Dizisi Karakterleri
- Prens
- Thenio
- Orion
- Larg
- Kalesh
- Hasharia
- Kraliçe Sion
- Anarkhia
- Sangu
- Saksonya Dükü Philippe
- Kaptan Vandyke
- Kral Olaf
Dizide Giray Altinok prens karakterini, Çagdas Onur Öztürk Thenio'yu , Onur Özaydin Orion'u, Serdar Orçin Kalesh'i, Ceyda Düvenci Kraliçe Sion'u, Asli Tandogan Anarkhia karakterini, Derya Pinar Ak Hasharia'yı, Çağlar Ertuğrul ise Kaptan Vandyke karakterini canlandırıyor.