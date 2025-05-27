Harry Potter'ın Yeni Harry, Ron ve Hermione'si Belli Oldu

HBO’nun merakla beklenen "Harry Potter" dizisi için başrol oyuncuları nihayet seçildi. Yapılan uzun ve titiz bir seçim sürecinin ardından, Harry Potter, Ron Weasley ve Hermione Granger’ı canlandıracak isimler açıklandı. Binlerce aday arasından seçilen bu yeni yüzler, büyülü dünyanın kapılarını bir kez daha aralayacak.

HBO Max'in Harry Potter Dizisinde Harry, Ron ve Hermione'yi Canlandıracak Oyuncular Açıklandı

HBO, Dominic McLaughlin’i Harry Potter, Arabella Stanton’ı Hermione Granger ve Alastair Stout’u ise Ron Weasley rolüyle kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sonbaharda başlatılan açık seçmelerde 30.000’den fazla oyuncu başvuruda bulunmuştu.

Casting direktörleri Lucy Bevan ve Emily Brockmann liderliğinde yürütülen zorlu sürecin ardından, üçlünün seçildiği duyuruldu. Yapımcılar, yeni oyuncuların yeteneklerinden büyük heyecan duyduklarını belirterek, izleyicileri unutulmaz bir maceraya hazırladıklarını vurguladı. Oyunculardan Harry ve Ron'u canlandıracak olanlar hayranların beğenisini kazandı.

Ancak Hermione Granger'ı canlandıracak olan Arabella Stanton şimdiden sosyal medyada tartışılmaya başlandı. Pek çok kişi genç oyuncunun kitapta ve önceki filmlerdeki Hermione tasvirine uymadığını iddia etti. Daha önce açıklanan bazı oyuncular ise şu şekildeydi:

John Lithgow (Dumbledore)

Paapa Essiedu (Severus Snape)

Janet McTeer (Profesör McGonagall)

Nick Frost (Hagrid)

Paul Whitehouse (Argus Filch)

Luke Thallon (Quirinus Quirrell)

Çekimlerin bu yaz başlaması beklenirken, diziyle ilgili detaylar da yakında paylaşılacak. Harry Potter evreninin bu yeni uyarlaması, hem sadık hayranları hem de yeni nesil izleyicileri ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz Harry Potter dizisinin başrol oyuncularını nasıl buldunuz? Harry Potter, Ron Weasley ve Hermione Granger'ı canlandıracak oyuncular sizce doğru seçim mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.